民主正義展現 台南228受難家屬挺罷免

2025/03/01 05:30

黃偉哲指出 有人勾結境外暗黑勢力傷害台灣 籲大家接棒為子孫民主自由打拚

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市各界紀念二二八事件七十八週年和平追思會，昨天在安平區二二八紀念公園舉行。受難者家屬呼籲挺身支持台灣民主意識表現正義的罷免行動，市長黃偉哲表示，境外暗黑勢力正在傷害台灣，大家莫忘前輩爭取民主的歷史。

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安平228紀念公園舉行追思會

二二八受難者王育霖之子王克紹醫師代表致詞說，二二八對台灣影響和傷害很大，造成大家對政治不敢講話、也不敢提建言，好不容易解除戒嚴法，進入和平、繁榮的民主國家。但最近看到社會有反常運動和反常作法，此時「是我們二二八台灣意識中心思想，應該要表明的時候」。雖然台南是民主聖地，但還沒有感受到，大家要用所有的影響力，達成台灣民主意識最大表現正義的罷免行動。

黃偉哲表示，二二八事件是台灣歷史上的重大傷痛，更是台灣人民從威權體制走向民主自由的艱辛歷程。儘管事件已經發生七十八年，但對許多受難家屬及市民而言，仍是一段無法抹去的記憶。

黃偉哲感謝每位為台灣民主犧牲奉獻的前輩，相信隨著台灣民主化的進程，此類二二八事件的機率一定會降低。他並表示，這段歷史千萬不能忘記，台灣已走上民主，卻有人利用民主制度，勾結境外暗黑勢力傷害民主、傷害台灣，「不管在國會殿堂或地方，都可看到暗黑的勢力」。

黃偉哲說，在民主制度中，一定要循著民主程序，「但心內一定知道誰才是真正為台灣打拚」。他也呼籲大家接棒民主歷程繼續打拚，為子子孫孫的自由、民主及繁榮更加努力。

與會各團體表達關懷、紀念

追思會邀請二二八事件受難者家屬、南市二二八關懷協會、南縣二二八公義和平救世會等人與會，包括南市副市長趙卿惠、市議會秘書長顏昇祺、立委林俊憲、林宜瑾以及多位議員，共同表達關懷與紀念。（相關新聞刊A1、A2）

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