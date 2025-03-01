北市殯儀館回饋範圍 議員促納信義、文山

2025/03/01 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕台北市懷愛館（原第二殯儀館）接收已拆除的第一殯儀館服務量能，作業量大增，北市議員秦慧珠日前在與台北市長蔣萬安的便當會中，提出應盡速修訂回饋金，公平合理的調整回饋金的發放範圍，不要做軟腳蝦、欺善怕惡沒有作為；台北市殯葬管理處表示，民俗旺日確實對在地交通有影響，但回饋金發放範圍調整，地方意見仍不一，將持續蒐集各方意見後，再行研議。

籲蔣別做軟腳蝦 沒有作為

台北市於二○○四年訂定「台北市立殯儀館回饋地方自治條例」，明定以前一年度收入十％為回饋金，回饋館址所在相關地區；懷愛館去年提列約二八○○萬元，回饋大安區全區五十三個里及辛亥隧道另一側的文山區興昌、興泰、興旺里，還有二○○八年修訂自治條例後增列同心圓一公里內的信義區黎忠里、黎平里、黎安里，總計五十九個里。

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秦慧珠日前與蔣萬安便當會，認為北市治喪量能全數轉移至懷愛館，於民俗旺日影響在地交通、安寧，建議檢討調整回饋金發放範圍，以同心圓一公里的標準，將信義區、文山區納入。秦慧珠受訪表示，自前朝提出至今，市府就是軟腳蝦、欺善怕惡，才一直沒作為，應該調整以更公平、合理發放。

殯葬處︰意見不一 再行研議

殯葬處表示，若懷愛館的影響範圍擴大，就要檢討回饋範圍的調整；經過近半年觀察，民俗旺日確有因治喪或公祭車輛湧入，造成辛亥路三段交通阻塞，都加派義交人力、規劃調撥車道、設置停車場接駁專線、派出所支援等方式舒緩；而隨著治喪轉向節葬減葬，過去出殯車隊、樂隊對環境的干擾已大幅減少。調整回饋金發放範圍自二○一九年起陸續有里長或議員提出，殯葬處曾於二○二○年發布修正草案，但因各方意見不同，未能完成修法；將持續蒐集各方意見溝通整合，再行研議。

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