《北市》去年註銷3862車牌 逾期檢驗最多

2025/03/01 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市交通裁決所指出，二○二四年共註銷三八六二面車牌，原因以車輛逾期檢驗為最大宗，其次則是嚴重超速、酒（毒）駕等，違規民眾收到交通違規通知單及裁決所掛號寄送的裁決書，應依期限補驗車，或至裁決所到案吊扣牌照，否則將面臨車牌註銷，註銷期滿後需重新領牌，還要另繳檢驗費、號牌費、行照費等。

交通事件裁決所積案催收課課長蕭潤君表示，依據道路交通管理處罰條例規定，車輛逾期檢驗六個月以上，註銷牌照；嚴重超速超過最高速限四十公里，吊扣車牌六個月；酒（毒）駕車牌吊扣兩年，經處分吊扣汽車牌照，仍不依限期繳送汽車牌照或駕駛執照者，吊銷其汽車牌照。

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裁決所統計，去年共註銷三八六二面車牌，主要的違規項目為逾期檢驗三一四一件、嚴重超速四七七件及酒（毒）駕八十八件。

以二○二二年至二○二四年區間來看，逾期檢驗註銷牌照件數四三四七件、四二○九件、三一四一件；酒（毒）駕吊扣牌照件數五八五件、一九三一件、一九○二件，註銷牌照件數為一七二件、六三二件及八十八件。

另外，二○二三年至二○二四年嚴重超速吊扣牌照件數二八一二件、三七五八件，註銷牌照一件、四七七件，顯示車輛逾期檢驗被註銷案件仍為註銷案件最大宗，而嚴重超速未到案執行吊扣車牌致遭註銷車牌件數有上升趨勢。

重新領牌 另繳費用

蕭潤君提醒，車輛逾期檢驗、嚴重超速及酒（毒）駕等吊扣（銷）車牌案件，裁決所都會掛號郵寄裁決書通知限期到案執行，若未到案車牌會被註銷，註銷期滿後需重新領牌，要另繳檢驗費、號牌費、行照費等，呼籲民眾留意。

此外，民眾如因工作或求學等因素未居住於戶籍地，可向監理機關增設或更新住居所或就業處所住址，可減少錯過與車輛違規相關通知。

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