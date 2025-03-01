轟陳佩琪消費228 簡舒培︰污辱民主前輩

2025/03/01 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕前台北市長柯文哲因涉侵占政治獻金等案被羈押禁見，柯妻陳佩琪於二二八前夕在臉書發文感概「二二八從沒離開過這裡，只是多年後換了一批人」，民進黨台北市議員簡舒培痛批陳佩琪「拿貪污嫌疑犯跟威權迫害受難者相比」，是對民主奮鬥前輩的污辱，要陳佩琪別再消費二二八；何況往年柯文哲也從未在二二八與父親一起追思祖先，都在騎腳踏車刷個人聲量。民眾黨主席黃國昌昨也表示，柯文哲看到延續「北高一日」的傳統跟精神應該會覺得很高興。

質疑柯往年騎車刷聲量 未陪父追思祖先

簡舒培表示，過往也有許多羈押或受刑期間奔喪的案例，前提都是循法律程序申請、依法辦理，而不是自導自演一齣政治迫害戲碼，最終卻只申請解除禁見，「先前天天喊著要柯文哲回家是在喊心酸的？」荒謬的是，在北院裁定解除禁見與通信到三月十日、柯爸告別式當天後，陳佩琪竟然還大喊「極度不諒解」，完全就是得了便宜還賣乖。

請繼續往下閱讀...

簡舒培說，二二八是台灣歷史上重大的悲劇，「請陳佩琪停止消費二二八」，一路護航圖利京華城、向沈慶京收賄、侵佔政治獻金、要求關鍵證人橘子潛逃出境的，都是柯文哲，種種證據都顯示他犯罪嫌疑重大，才會被求處重刑、羈押禁見。

對於陳佩琪說柯文哲今年二二八無法再跟父親一起追思祖先，簡舒培表示，過去幾年二二八，柯文哲都在騎腳踏車刷個人聲量，更說「每個人紀念二二八方式不一樣，如果問我的話，我覺得一日北高、一日雙塔來推二二八紀念活動，我還覺得比較有意義」，柯文哲到底什麼時候陪父親追思祖先了？

另，黃國昌昨清晨與立委黃珊珊等部分黨公職人員在新北市土城看守所集合後，前往台北市北投關渡宮，開始「一日北高」活動，黃國昌表示，前主席柯文哲看到「從他一個人變成一群人」延續「北高一日」的傳統跟精神，應該會覺得很高興。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法