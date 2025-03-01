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    首頁　>　生活

    《北市》228紀念館修復重啟 不再收費

    2025/03/01 05:30

    〔記者甘孟霖／台北報導〕昨是二二八事件七十八週年，台北市政府文化局循往例於二二八公園舉辦紀念追思會。台北市長蔣萬安致詞提到，他一上任就要求文化局投入台北二二八紀念館的修復，經歷為期兩年「閉館不休館」，隨著今年和平鐘敲響，正式宣布台北二二八紀念館重新開館，而且未來不再收取門票費用。

    文化局指出，今年台北二二八紀念館以「光影彼端」為主題舉辦追思會，邀請遺族家屬參與，下午二點廿八分敲響和平鐘，全體與會者共同默哀，追思受難者為台灣民主的付出。今年代表上台致詞的來賓為陳澄波後代蒲子超，以及馬英九、蔣萬安。

    蔣萬安︰公開史料 推動人權教育

    蔣萬安指出，擔任市長以來承蒙許多二二八家屬提點，讓他深自省思、理解身上背負的責任與使命，他也再度承諾，市府會持續推動人權教育，整理並公開市府掌握的相關史料，讓歷史能完整傳承。

    他說，自己一上任就要求文化局投入二二八紀念館修復，經歷為期兩年「閉館不休館」，隨著今年和平鐘敲響正式宣布重新開館，不只修復紀念館前身、二二八事件現場之一的「台北放送局」建築形貌，新的常設展將展出最新解密的情治檔案、家屬捐贈文物，而且未來不再收取門票，讓更多人了解歷史。

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