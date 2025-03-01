環境部旅宿綠色認證》五星級飯店：樂於響應本土認證

永續觀光是國際潮流，環境部擬針對國內旅宿業推動旅宿綠色認證標準。五星級飯店業者坦言，要考量成本及營運，但基本上樂於響應。（示意圖，業者提供）

2025/03/01 05:30

〔記者蔡昀容／台北報導〕永續觀光是國際潮流，環境部擬針對國內旅宿業推動旅宿綠色認證標準。五星級飯店業者坦言，要考量成本及營運，但基本上樂於響應。交通部觀光署表示，會與環境部合作推動永續旅宿，加強向國內外旅客宣傳，帶動業界綠色轉型。

國際永續認證 全台僅19家

台灣官方尚未有針對旅宿的本土永續認證，據觀光署旅宿網統計，當前具備國際永續認證僅十九家業者，不少業者還在觀望。

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觀光署、環境部合作 強化國際宣傳

某國內五星級飯店業者解釋，國際永續認證標準百百種，需仔細評估資源投入及對營運的實際影響，目前會先確保內部永續管理體系能穩定發展。

該名業者表示，國內外永續認證最終目標都是提升觀光旅宿品質，並對環境與社會責任做出貢獻，未來將選擇適合的永續認證途徑，也樂於響應台灣本土認證。

台北晶華酒店是全球性永續旅遊認證組織EarthCheck的首位台灣會員，去年獲該組織銀獎肯定。EarthCheck要求會員每天記錄環境數據，並定期派員稽核，每年也邀專家學者審視，確保檢核標準與時俱進。

台北晶華指出，晶華在溫室氣體排放、節約能源、社會文化管理等都積極作為，希望把永續變成日常，未來也願響應國內永續認證。

觀光署組長曹逸書說明，為鼓勵旅宿業者配合永續趨勢，觀光署將國內外永續、環保、節能減碳等認證或標章納進補助項目，去年也舉辦種子培訓及座談會，強化業者對永續認證的認知。

曹逸書表示，觀光署會持續與環境部跨部會合作，共同推動永續旅宿，並揭露永續旅宿相關訊息，加強向國內外旅客宣傳，帶動旅宿業綠色轉型，奠定永續觀光基礎。

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