環境部旅宿綠色認證》專家：設計定期追蹤機制 避免成漂綠工具

取得永續認證有助旅宿業者提升國際市場競爭力，專家提醒，環境部在制度設計時就要建立定期追蹤機制，另要確保制度符合國際永續規範，避免成為漂綠工具。（示意圖，新北市觀光旅遊局提供）

2025/03/01 05:30

〔記者陳嘉怡／台北報導〕取得永續認證有助旅宿業者提升國際市場競爭力，專家提醒，永續認證的重點在於過程，必須確保拿到認證後，經營也都能符合永續管理，環境部在制度設計時就要建立定期追蹤機制，查核未通過撤回認證，另要確保制度符合國際永續規範，避免成為漂綠工具。

長期協助國內旅遊業申請國際永續認證的台灣永續旅行協會理事長陳盈潔表示，台灣已推行十多年的環保標章旅館，其指標已涵蓋大部分環境永續價值，如果國內業者現階段連拿環保標章旅館都有困難，也很難符合其他永續標準。

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查核未過撤回認證 確保符合國際規範

陳盈潔建議，環境部可研擬先讓國內的環保標章旅館提升到一定比例後，再思考如何建立旅宿綠色認證制度，避免疊床架屋，讓業者與民眾無所適從。

陳盈潔也指出，國際上的永續旅遊認證都強調，認證是協助業者建立一套永續管理系統的工具，重點是過程而非結果，因此在核發認證後，每年仍需要定期檢核，查核未通過會撤回認證，台灣也應參考此做法，並確保符合國際永續相關準則。

她建議，可仿效斯洛維尼亞施行類似「雙學位」機制，若旅宿業拿到國際永續相關認證，就能符合取得國內永續標章資格，無須擔心國外不認同的問題。

本土認證 助中小旅宿永續轉型

德明科大行銷管理系副教授高鵬翔則認為，國際永續旅宿認證費用較高、所需時間長，多半只有大型旅宿業者才有意願申請，台灣若能發展本土的旅宿永續認證，應能協助中小型旅宿業者永續轉型。高鵬翔另指出，政府應在燈會等大型活動或觀光宣傳上，積極為永續旅宿業者尋求曝光機會；地方政府則可以思考透過綠色行銷，加值當地旅遊產業，例如推薦遊客入住當地的永續旅館，絕對會增加業者轉型意願。

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