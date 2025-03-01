永續旅遊浪潮 環境部推動旅宿綠色認證

環境部長彭啟明。（資料照，記者方賓照攝）

2025/03/01 05:30

〔記者陳嘉怡／台北報導〕永續浪潮吹向全球觀光業，近年提倡旅遊同時對土地負責、降低對在地衝擊的永續旅遊成為顯學，各國積極針對旅宿業提出永續規範。學者示警，若台灣旅宿業不積極永續轉型，恐錯失國際會展商機、吸引外國客來台的競爭力。環境部長彭啓明表示，拚研擬一套針對國內旅宿業的綠色認證標準，促進國內旅宿產業永續轉型。

結合綠色採購、國旅 引導業者接軌國際 擴大歐美客來台誘因

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近年許多國家已針對旅宿業提出規範，要求業者永續轉型，例如新加坡規定國內至少六成的飯店客房，需獲得國際認可的飯店永續發展認證；土耳其則制定強制性的國家計畫，要求國內所有飯店業必須在二○三○年前，獲得經全球永續旅遊委員會（GSTC）認可機構核發的永續相關認證。

全台上萬家旅宿 僅154家擁環保標章

台灣早在二○○八年就已經推出環保標章旅館制度，但目前全台一萬多家旅宿業中，僅一五四家取得認證，數量少之又少。此外，環保標章旅館著重在硬體設備的節能減碳、減少一次性廢棄物等環境面上；但「永續」涵蓋的框架更大，除環境面，還要考量降低生態、在地社區、文化等面向的影響衝擊。

彭啓明表示，全球永續旅遊浪潮下，旅宿業的環保標章需要轉型，希望研擬一套針對國內旅宿業的綠色認證標準，可能會採取金銀銅三個等級，參考國際較具指標性的永續旅遊認證，引導國內旅宿業接軌國際，具體做法還需要和觀光署討論。

彭啓明也提到，盼未來旅宿綠色認證的推廣能結合綠色採購、國旅，引導公司團體旅遊或民眾出遊，都能優先選擇符合永續概念的旅館下榻。

德明科大行銷管理系副教授高鵬翔指出，近年永續成為許多國際大型會展選擇地點的考量，但國內目前就連大型旅館業者，取得國際永續旅宿相關認證的比例也不高，台灣旅宿業必須積極永續轉型，否則恐會讓台灣錯失國際會展商機，甚至失去歐美國家等外國旅客來台誘因。

宜蘭的頭城休閒農場過去曾拿到國內環保標章旅館，近年也申請國際永續旅遊認證。農場企劃經理林宏達指出，現在訂房網站都會特別為綠色餐旅設計介紹欄位，當初是為開拓國際市場，才會想申請國外認證，近年農場國外遊客數量也的確明顯增加。國內要推旅宿綠色認證，應思考此認證對打開國際市場是否有效，以及有何誘因吸引業者取得此認證。

國內外旅宿認證比較（ 製表：記者陳嘉怡 圖：資料照）

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