《桃園》桃園魯冰花季登場 下週全面盛開

龍潭大北坑休閒農業區「二○二五魯冰花季」產業文化園區的金黃魯冰花綻放。（記者黃政嘉攝）

2025/03/01 05:30

〔記者黃政嘉、蔡政珉／綜合報導〕今年桃園市「魯冰花季」昨在龍潭區大北坑休閒農業區開幕，首度設大北坑、台灣客家茶文化館兩個展區，共十二公頃魯冰花田，估計下週盛開，以「花漾茶山，春遊賞花」主題規劃五大園區，讓遊客欣賞金黃花海，也體驗客庄文化。

大北坑農村發展協會總幹事江增平統籌種植魯冰花，他表示，大北坑展區十公頃，因氣候因素，花況為八年來最晚開的一次，現以茶裏王涼亭周遭的產業文化園區最佳，綻放約五成；茶農葉清海說，魯冰花謝掉後，成為茶樹的綠肥，花季就像遊客見面會，去年十二月種魯冰花時，抱著會客的心情，盼讓大北坑休區更具觀光榮景。

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客家委員會副主委范佐銘開幕致詞表示，感謝「台灣文學之母」鍾肇政寫出《魯冰花》小說，後被改編為電影，為客家文化重要象徵，魯冰花季成桃園年度盛事，希望藉此促進客語及文化傳承，推動地方觀光。

市長張善政說，魯冰花是龍潭最美花卉，氣候較冷關係，下週全面盛開時將美不勝收，花季活動至三月七日，邀民眾來欣賞；客茶館長徐榮俊表示，二二八連假期間館內規劃茶農闖關遊戲，待下週魯冰花長好，開放遊客賞花。

今、明天遊客可由龍潭運動公園、楊梅火車站後站，搭乘免費接駁車前往大北坑展區，再轉乘接駁車至各園區及客茶館展區，大北坑展區實施汽、機車單向通行管制，車輛可停於大北坑街二三八巷停車場及大北坑茶園停車場。

苗栗縣因大湖草莓季盛產，以及泰安溫泉、南庄與三義鄉雙慢城吸引不少遊客，苗栗縣府文化觀光局統計，縣內四大風景區三義鄉、南庄鄉、大湖鄉、泰安鄉二二八三天連假有六成以上住宿率。

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