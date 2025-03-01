《苗栗》老舊成危橋 頭屋永春宮吊橋封橋

苗栗縣頭屋鄉明德水庫永春宮吊橋已使用50年，橋體老舊已成危橋，昨舉行封橋儀式。（記者張勳騰攝）

2025/03/01 05:30

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣頭屋鄉明德水庫永春宮吊橋使用五十年，橋體老舊已成危橋，昨舉行封橋儀式，地方人士設香案感謝眾神五十年來庇佑鄉民及往來遊客通行安全；頭屋鄉長徐鑫榮指出，他透過管道向中央爭取八年都未獲重視，明德水庫正推動觀光遊憩計畫，永春宮吊橋周邊也是發展區域，盼中央能儘早補助經費改建，讓永春宮吊橋重現風華。

永春宮管理委員會主委羅時寬表示，永春宮吊橋為水庫一九七○年完工蓄水後，永春宮在海棠島對外交通受阻，地方熱心人士於一九七五年募款，當時並利用台灣中油公司贊助當時鑿井汰換的鋼索興建，惟五十年來，政府未重視維修，已出現鋼索老舊、橋板腐朽，若發生意外，責任難扛；封橋後可改由明湖蘇堤進入永春宮。

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徐鑫榮表示，明德水庫正推動明湖水岸觀光遊憩廊帶觀光環境整備計畫及自行車暨環湖步道建置計畫，希望中央能正視補助經費改建，讓明德水庫觀光發展更完善。

苗栗縣政府指出，永春宮吊橋改建已列為重點改善設施，提報計畫向行政院客委會爭取五千七百多萬元經費補助。

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