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    88歲林國泰盼記住歷史 遺屬互相扶持

    新北市長侯友宜（右）逐一遞送鮮花給家屬追思。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜（右）逐一遞送鮮花給家屬追思。（記者羅國嘉攝）

    2025/03/01 05:30

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市政府昨天在三重二二八公園舉行追思紀念儀式，現場演奏《月夜愁》、《望春風》等當年被禁的台灣民謠，喚起民眾對歷史的省思與追憶。

    市長侯友宜率市府團隊，與新北二二八關懷總會理事長洪顯詔及受難者家屬共同默哀、獻花，向受難者致上最深敬意。

    今年的紀念活動安排長笛演奏家蔡佳芬及小號演奏家林昭成，演奏多首台灣民謠，最後以《安息號》表達對二二八事件罹難者的追思。昨天有八十位受難者家屬參與，其中九十二歲陳桂森與八十八歲林國泰等人，他們年年堅持出席，就是希望社會能記住這段歷史，不讓傷痛重演。

    侯友宜表示，每年的二二八紀念儀式，市府都以莊嚴肅穆的態度回顧歷史。檢視過去是為了凝聚共識，而不是製造更多對立與衝突。

    洪顯詔代表家屬表示，透過音樂傳遞歷史記憶，能夠化解衝突、促進社會和解，並強調「七十八年過去了，怨恨要化解，把悲哀拋棄。」

    林國泰憶及父親林義吉當年只因前往新莊修理農具，在回程途中遭軍隊無端攻擊，手腳被反綁、背部遭步槍刺傷後丟入淡水河，幸虧水性佳才奇蹟生還，然長期臥病，五十歲就病逝。他感慨說「近年來，許多受難者及家屬相繼凋零，這次來到現場，不只是追思父親，更希望與其他家屬互相扶持、彼此關懷。」

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