新北路邊機車格收費 新增逾4千格

新北市路邊機車格三月起增加收費路段；圖為三重區新北大道一段路邊機車位。（記者董冠怡攝）

2025/03/01 05:30

今起增加10場站30路段 計次20元 提升停車周轉率

〔記者董冠怡、羅國嘉、陳奕劭／新北報導〕今天三月一日起新北市路邊機車格增加收費路段，包括十個場站共卅處路段，增加四千多格收費，如鄰近捷運菜寮站的三重區新北大道一段、捷運新莊站的新莊路二一四巷，平日上午九點至下午五點收費、計次廿元；新店區十四張歷史公園周邊啓文路、央北二路等，國定假日和例假日上午九點至下午五點收費，每次也是廿元。

請繼續往下閱讀...

市府交通局長鍾鳴時表示，新北市計有卅九萬七千餘格機車位，原僅七十五處公有路外停車場及板橋府中商圈、土城海山捷運站及淡水老街等地區收費管理，去年八月增加七個捷運站路邊機車格收費，停車周轉率提升六成。

三月新增土城區永寧站、中和區永安市場站、永和區頂溪站、三重區菜寮站、新莊區新莊站、捷運新店區公所站、鶯歌區鶯歌及鳳鳴火車站八處場站周邊路段，以及十四張歷史公園、三峽區大學路的路邊機車格實施收費，共計四一五一格。

定期票、行動支付 繳費仍有優惠

交通局停車營運科長許芫綺指出，增加停車收費路段的同時，也有相關繳費優惠，包括「每日一張單」、「路邊機車停車定期票」，線上申購定期票並以行動支付等方式扣繳，享七五折優惠。

八里龍米路劃停車格 解決佔位糾紛

新北市八里區龍米路一段、二段是往返蘆洲、五股、淡水的重要道路，但民眾陳情長期停滿汽機車、佔位糾紛及環境清理困難，交通局在去年進行會勘後，決議於該路段增設停車格，改善停車秩序。目前已開始施工，預計下週前完工，可設逾一百五十個汽車停車格，及逾一百個機車停車格，完工後，將評估納入收費管理。

新北市政府修正「新北市核發道路挖掘許可收費標準」，將於今天起正式施行。修正重點包括「許可費用調整」，申請道路挖掘許可的基本費從現行費用四百元，修改訂為每案九百元，並按許可施工日數每日加收二百元。若申請變更施工日期或續行施工，則需繳納相同的基本費及每日加收費用。

撕小廣告秤重換好禮 活動開跑

此外，為杜絕違規小廣告，新北市舉辦「全民撕小廣告─集撕廣益活動」，今起至九月十五日止，今年有「秤重換好禮」，撕除一公斤以上小廣告，可兌換衛生紙、專用垃圾袋等商品，額外獲得一張摸彩券，活動結束後抽出二十名郵政禮券，滿三公斤者可參加「晉級達人挑戰賽」，有機會抽節能智慧家電、智能三C產品等獎項。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法