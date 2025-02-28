「代理」代理市長？ 高虹安勤跑活動挨批

涉貪停職中的新竹市長高虹安（右）頻出席市府活動，遭批是「代理」代理市長。（林志潔提供）

2025/02/28 05:30

頻出席竹市府行程致詞、頒獎 市府︰停職未解職 仍是市長身分

〔記者洪美秀／新竹報導〕涉貪停職的新竹市長高虹安即使停職仍頻出席市府各項活動，更以市長身分上台致詞及頒獎，且因代理市長邱臣遠頻繁出國，高虹安便以「代理」代理市長身分出席市府活動，且高虹安若司儀未稱其市長便不上台致詞，多次讓司儀備感尷尬，民進黨市議員曾資程說，高虹安精準的稱呼應是「停職市長」，但這樣稱呼光彩嗎？名不正則言不順，高虹安應避免自取其辱情況發生。

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新竹市府表示，高虹安目前僅停職並未解職，依法身分仍為市長，因此出席活動以市長名義致詞並無違法。高虹安不論是任何身分，即使是一般民眾，也都有參加各類活動權利，外界不用過度解讀。高虹安本人則未對此有回應。

林志潔質疑踩道德與法律紅線

陽明交大法律學者林志潔說，高虹安因貪污案一審被判有罪遭停權，但因代理市長邱臣遠代理期間頻頻出國，高虹安以代理「代理市長」身分頻出席活動。她認為，高虹安當然可以個人身分出席活動，但若是市府主辦或是協辦，或以代理代理市長的身分出席活動，都是不合法的。

林志潔舉上週參加新竹逗席攝影節活動時，她與高虹安獲邀同座，席間高虹安就由主持人介紹是市長身分上台致詞及頒獎。此活動是市府文化局主辦，代理市長邱臣遠出國，高虹安是以代理「代理市長」身分出席活動。如此代理代理市長的荒謬情況，可說讓市民一頭霧水，也踩到道德與法律紅線。

議員批佔便宜、有違社會觀感

曾資程說，近期大小市府活動都可看到高虹安高調出席，從去年中秋活動到尾牙春節聯歡到元宵社區燈節，就連市府各局處尾牙及消防和環保歲末感恩活動，高虹安都上台致詞及頒獎，當司儀未以「市長」身分稱呼時，高虹安還不上台，直到司儀尷尬再以「市長」身分邀請，高虹安才上台，突顯高虹安除有違社會觀感，也突顯高虹安佔盡便宜心態，且透過市府局處首長、秘書安排及陪同參加活動，除與地方制度法停職的預防性處分牴觸，也遊走法律邊緣。

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