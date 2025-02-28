借「發財金」不還 芬園福榕宮無奈停辦

芬園大竹福榕宮今年農曆年有大批信眾前來祈福，還不忘帶一箱箱泡麵捐給廟方。（許池沼提供）

2025/02/28 05:30

請「吃泡麵」土地公廟聞名 每年有高達6成「呆帳」 催繳效果有限

〔記者湯世名、劉濱銓／連線報導〕近年來不多土地公廟都有「借發財金」活動，但也發生不少「借錢不還」情況，彰化縣花壇鄉文德宮有六百萬元「呆帳」，南投縣竹山鎮紫南宮「呆帳」也達五千萬元，而彰化縣芬園鄉大竹村福榕宮每年有高達六成「呆帳」，廟方在萬般無奈下，今年只好停辦。

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以請「吃泡麵」聞名全台的芬園鄉大竹福榕宮，除了讓信眾免費吃泡麵補財庫外，六年前還開辦借發財金活動，民眾在向土地公請示後，只要擲出一個聖筊，就可以借六百元，每年都吸引大批民眾前來借發財金。

花壇文德宮二成「債務人」不還錢

福榕宮副主委許池沼指出，自從開辦以來，每年都有高達六成的「呆帳」，就算打電話或寄明信片催繳，效果也有限，但連續六年都如此，廟方實在是吃不消，因此今年只能無奈取消，原本高掛在廟裡的發財金告示牌也在今年農曆年前拆除，不少人還前來詢問，得知原因後都相當失望，但也都能理解。

此外，花壇鄉文德宮開辦求借發財金年十年，至今借出約三千萬餘元，卻有二成「債務人」不還錢，也導致累積約六百萬元「呆帳」。

竹山紫南宮 未還借金約5000萬元

而在南投縣竹山鎮紫南宮方面，目前也有「呆帳」達五千萬元，廟方指出，該廟借發財金的活動已有四十年，前年統計借金未還的金額大約五千萬元，信徒借金過了四年未還，會寄通知單，倘若寄出通知單後仍未返還，後續也不會再寄通知催繳。

廟方表示，去年借出發財金為四億元，還金則高達七億元，甚至有建商還金單筆高達三二○萬元，不少信徒是「加碼奉還」，因此不會把未還的借金當「呆帳」。

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