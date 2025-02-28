彰化南郭路停車場3月6日動工 工期一年半

2025/02/28 05:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府斥資五．四億元，將在縣府側門旁的南郭路興建立體停車場，三月六日舉行動土典禮，工期預計一年半，力拚明年九月完工。然而，施工期間現有平面停車場的二○○多個機車位將暫停使用，讓本就一位難求的停車狀況更雪上加霜。

府前廣場將劃設臨時機車停放區

為因應施工帶來的停車衝擊，縣府劃設縣府前廣場作為臨時機車停放區，但該處同時進行耐震補強工程，恐難以完全消化需求，停車壓力勢必攀升。縣府將進行工地圍籬架設、場地清空，樹木部分將保留原地，其中有五十二棵則移植至彰師大、彰安國中及崙平公園。

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南郭路停車場原本設有六十八席汽車位、二○○多席機車位。新建後，停車格數量將增至二八○個汽車位與六一○個機車位，為原本的四倍，並引入自然採光、綠化設計及電動車充電格，停車環境大幅升級。

不過停車場一開工，加上目前縣府地下室停車場耐震補強而關閉，而且該區域同時是施工貨車的進出通道，使得縣府周邊停車狀況勢必更加擁擠。這場「停車之亂」恐將持續一年半，不少民眾直言：「本來就不好停，現在更沒地方停了！」

對此，縣府交通處表示，將密切關注停車狀況，視實際需求再調整相關措施。

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