為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    彰化南郭路停車場3月6日動工 工期一年半

    2025/02/28 05:30

    〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府斥資五．四億元，將在縣府側門旁的南郭路興建立體停車場，三月六日舉行動土典禮，工期預計一年半，力拚明年九月完工。然而，施工期間現有平面停車場的二○○多個機車位將暫停使用，讓本就一位難求的停車狀況更雪上加霜。

    府前廣場將劃設臨時機車停放區

    為因應施工帶來的停車衝擊，縣府劃設縣府前廣場作為臨時機車停放區，但該處同時進行耐震補強工程，恐難以完全消化需求，停車壓力勢必攀升。縣府將進行工地圍籬架設、場地清空，樹木部分將保留原地，其中有五十二棵則移植至彰師大、彰安國中及崙平公園。

    南郭路停車場原本設有六十八席汽車位、二○○多席機車位。新建後，停車格數量將增至二八○個汽車位與六一○個機車位，為原本的四倍，並引入自然採光、綠化設計及電動車充電格，停車環境大幅升級。

    不過停車場一開工，加上目前縣府地下室停車場耐震補強而關閉，而且該區域同時是施工貨車的進出通道，使得縣府周邊停車狀況勢必更加擁擠。這場「停車之亂」恐將持續一年半，不少民眾直言：「本來就不好停，現在更沒地方停了！」

    對此，縣府交通處表示，將密切關注停車狀況，視實際需求再調整相關措施。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播