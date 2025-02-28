缺乏專法 義光教會申請北市市定史蹟遭駁回

2025/02/28 05:30

〔記者謝君臨、施曉光、甘孟霖／台北報導〕二二八前夕，民進黨立委范雲、張雅琳昨偕義光教會牧師、民團和學者共同舉行記者會，揭露「林宅血案」發生四十五年後，其遺址義光教會卻仍因缺乏專法，無法成為轉型正義保存與活化的重要場所；日前向台北市政府申請成為市定史蹟，卻遭駁回。台北市文化局表示，文資委員認為該址較適用「不義遺址」範疇，不適合在「不義遺址保存條例」通過前用文化資產做為替代。

北市︰較適用不義遺址範疇

范雲批評，朝野應儘速通過「不義遺址保存條例」，但國民黨一邊擋法案，一邊擋遺址申請，根本就雙標。國民黨團首席副書記長羅智強回應，不義遺址應該還原歷史事實，但對於原住民同胞在日本統治時期遭到迫害所產生的不義遺址，民進黨竟然反對納入，在民進黨眼中的不義遺址只有國民黨威權時代。

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綠委籲盡速通過不義遺址專法

范雲表示，「林宅血案」遺址義光教會設立逾四十三年，一直希望能申請成為不義遺址，卻因國民黨阻擋不義遺址專法立法，至今無法申請。義光教會近日再向北市文化局申請為市定史蹟，卻被以真相尚未偵破、歷史定位尚難論定，以及其情形較接近不義遺址、或可待條例通過後登錄等，將其駁回。

張雅琳說，非常遺憾北市文化局使出拖延戰術，駁回義光教會的史蹟申請。國民黨團上會期在審查法案時避重就輕、模糊焦點，無視威權時期的時間定義，一邊擋法案，一邊擋遺址申請，根本就雙標。

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