北市民權大橋改建 3/23往內湖改道

2025/02/28 05:30

便橋車流二階段改回既有主橋 6月進行往松山改道

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市民權大橋改建三月起進入第二階段工程，將分兩階段進行車流轉換，第一階段三月廿三日往內湖方向車輛改道既有主橋；六月往松山方向車輛改道既有主橋。交通局綜合科長黃皇嘉說，車流轉換並未縮減車道，但短期或許因駕駛不熟路段，車速可能略慢造成壅塞。新建工程處表示，三月廿二日晚間至廿三日清晨將沿線布設告示牌面，提醒用路人。

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連結內湖、松山區的民權大橋，橋齡逾四十二年，加上混凝土潛變乾縮、預力損失等因素，主橋結構出現高低差狀況，台北市新工處於二○二一年起進行改建。

台北市政府昨進行道安會報，新工處針對民權大橋改建專案報告，改建第二階段工程將於今年三月、六月分階段進行車流轉換，第一次為往內湖方向車流，將拆除部分交通維持便橋，改走既有主橋；第二次則輪到松山車流轉換，預計六月往松山車輛改道既有主橋，全橋改道完成。

新工處指出，預計三月廿二日晚間十點至廿三日清晨進行路線切換前置作業，包含鋪路、設置告示牌面等，不過值週六晚間，該處車流量頗大，將視當日車流考量是否延後封閉、改道時間，也會安排人員進行車流引導；當晚調撥交通維持便橋往內湖車流，北側橋面封閉道路施工，待完工後結束調撥，讓車流駛回既有主橋。

新工處︰對內湖交通改變不大

黃皇嘉表示，交維便橋及改建後的橋梁都維持三個汽車道、一個慢車道的路寬，並未縮減，原則上對車流不會有太大改變，不過二階段車流轉換後，民眾由於施工初期對路線不熟悉，預估車速將慢一些；限速部分則沒有調整，維持時速五十、慢車時速四十限制。他說，當初橋梁改建主要考量行車穩定性，長遠來看對內湖交通不至於有太大改變。

便橋將改建人行自行車景觀橋

民權大橋改建第三階段工程預計今年七月啟動，將以現有的交維便橋為基底，改建成人行自行車景觀橋，串聯松山內湖兩岸河濱綠地，預計二○二六年完工。

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