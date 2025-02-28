貓空纜車3/3大漲 單次180元1日票300元

貓空纜車三月三日起調整收費方式，改為每人每次票價一八○元，一日票每張三百元。（台北捷運公司提供）

2025/02/28 05:30

水晶車廂加價50元 北捷鼓勵用1日票深度遊 台北市民優惠不變

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市貓空纜車目前計費方式為搭一站七十元、兩站一百元、三站一二○元，負責營運的台北捷運公司及台北市政府認為收費方式太複雜、票價太低，自三月三日起調整，改採計次收費，每人每次票價一八○元，一日票由二六○元調漲為三百元；台北市民、北市府退休公教人員、全國六至十二歲兒童、六十五歲以上老人及台北市五十五歲以上原住民、身心障礙者及其必要陪伴者一人優惠身分維持每人每次五十元、一日票一百元；水晶透明車廂不論身分類別每人每趟次加價五十元。

請繼續往下閱讀...

暌違9年調漲 最高漲幅228％

貓空纜車二○一六年也曾調漲票價，此次調漲以搭乘透明車廂一站為例，現行票價七十元，漲價後要二三○元，漲幅高達二二八％，若搭乘一般車廂三站最低漲幅也有五十％。北捷強調，一日票調漲四十元，漲幅約十五％，鼓勵遊客多使用一日票，深度遊覽貓空地區。

商圈理事長︰調漲後是合理價

貓空商圈理事長張侑霖說，漲價是非常棒的事，調漲後才是合理的價格，可以篩選掉上山不消費的遊客，也能串聯指南宮、動物園，避免人潮都集中在貓空站。他說三貓二．○計畫由市府各局處共同推動擴大效益，配合中央推廣綠色農遊，遊客上山可以吃飯、看夜景，還可以賞花、體驗茶文化。

當地指南里長張佳南說，三貓二．○確實帶來許多人潮，但目前票價太便宜，遊客上山常只搭纜車，看看風景就下山，不太會去周邊走走。她說，指南宮站後山有情人步道，是離纜車最近、櫻花最漂亮的地方，而貓空站附近也有樟樹步道、貓空水土保持園區新步道，希望吸引國內外旅客到訪、多停留，了解在地人文產業。

北捷︰估漲價可趨近損益兩平

北捷纜車中心主任黃志明表示，貓纜疫情前每年運量約二一○萬人次，去年開始出國觀光人潮增加，國際旅客來台較少，又碰到○四○三地震，運量降到一九○萬人次左右，因此虧損約三千三百萬元。經過精算，估算此次運量流失會少於二○一六年的廿％，綜合票價調漲帶來的營收及流失旅客的損失，差不多會趨近損益兩平，希望減輕市府財政壓力。

北捷舉例，日月潭纜車每公里票價約一百元、日本箱根纜車每公里票價約八十元、新加坡花柏山線纜車每公里票價約二三○元、韓國松島海上纜車每公里票價約二一○元，貓纜調整後平均每公里票價約四十五元，仍遠低於國際纜車同業。

坐貓纜 可免費搭貓空左、右線

此外，目前平常日持悠遊卡搭乘貓纜，或不分平假日使用悠遊卡前往動物園後再搭乘貓纜，可享有廿元折扣，北捷考量電子票證市場已成熟，為了市場公平性，三月三日起同步取消單一票證優惠。不過，大台北公車貓空右線、貓空左線則擴及所有搭乘貓纜旅客皆可免費搭乘。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法