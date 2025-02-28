假冒離島居民買機票 恐觸法

2025/02/28 05:30

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕現雖是澎湖觀光淡季，班機縮減仍傳出民眾假冒澎湖居民，購買優惠機票，律師表示，即使和解仍會有刑責。

離島居民往來台灣本島的交通費用，中央政府補助三成。日前澎湖就發生一名女子，因長期出境逾二年而遭戶政單位依法除戶，卻仍持用身分證購票，並享有離島居民優惠票。

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事後遭民航局查出不具享有優惠票價身分，而扣除其補助款，導致航空公司損失，並害處理的地勤人員得出面認賠近千元損失，最後經電話追索才要回。

律師桂祥晟就指出，冒充離島居民購離島居民優惠票，恐觸犯詐欺得利罪，處五年以下有期徒刑，拘役或科或併科五十萬元以下罰金，另外此屬非告訴乃論罪，即使和解仍會有刑責，呼籲民眾切莫貪圖小便宜，以身試法。

另外，廿六日馬公市知名小吃店陳姓老闆，在澎湖機場過安檢門之前，一名張姓航警要他把手錶脫下才能過安檢門，但陳以手錶是已故父親留給他的紀念品，不能弄壞或弄丟，因此拒脫。但張姓警察堅持要他脫下，他要求警察開具一張保證書保證手錶不會弄壞掉，警察不肯，過程中還傳出陳揚言耍特權，要找立委與朋友，並與航警發生拉扯，但陳否認，並表示只是查看名牌，馬公航警所則表示有錄影畫面，以妨害公務移送。

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