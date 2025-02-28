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    增照服人力 輔英科大辦長照國際專班

    輔英科大學生透過情境模擬，學習用餐照顧服務和禮儀。（輔英科大提供）

    輔英科大學生透過情境模擬，學習用餐照顧服務和禮儀。（輔英科大提供）

    2025/02/28 05:30

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕台灣的長照系統人力嚴重缺乏，輔英科大承辦衛福部全國首例「住宿式長照機構與產學合作國際專班」，不僅零學費，每月還有生活津貼，鼓勵東南亞學生取得學位及技術，在異地開創不一樣的人生。

    根據衛福部估計，目前全國大約還有一萬二千人左右的人力缺口，六都特別嚴重。輔英高齡及長期照護事業系主任程紋貞指出，台灣照服人力（統計至二○二四年九月）約有十萬人，但需要照顧的高齡人口還有八十萬人，缺口會愈來愈大。

    為此，衛福部看中輔英人才培育基地資源，開辦全台首例「住宿式長照機構與產學合作國際專班」，核定八十個名額，因為東南亞國家對此還相當陌生，目前只招收到廿一名越南籍學生。

    程紋貞表示，為鼓勵東南亞學生來台，不僅學費、住宿費全免，每月還給付八千餘元生活費，校方也安排專人輔導在台生活。程紋貞說，輔英與企業攜手成立社區關懷據點，一百多位長輩成了學生練習對象，彼此相處融洽，目的就是要學生提早熟悉台灣的長者。

    國際專班為二專制，前三個學期在校上課，最後一學期到職場實習，畢業後可到長照機構服務，綁約三年後若再獲聘，可以取得在台居留權。

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