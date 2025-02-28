汛期防淹水 高市花1.3億清疏排水、滯洪池

典寶溪清疏工程正加緊趕工作業，將於4月30日汛期來臨前完成。（水利局提供）

2025/02/28 05:30

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市政府今年共編列一億三千一百萬元，辦理市管區域排水、滯洪池及美濃湖水庫之清疏工作，計畫清疏渠道一百五十公里，清淤廿五萬立方公尺，並先針對易淹水區域及瓶頸段先行處理，預計於四月卅日汛期來臨前完成。

清疏渠道150公里 4月底前完成

水利局表示，為確保排水設施的防洪功能，清疏維護是每年重要的防洪工作，水利局在去年度累計完成區域排水清疏超過二百公里，總清淤量達四十八．九萬立方公尺，但各排水在去年汛期間因各大小颱風豪雨又沖入大量土石，需要利用非汛期的空檔完成清淤作業，以迎接下次汛期之挑戰。

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為爭取汛期前的黃金施工時段，水利局已提早於去年十二月委託顧問公司及配合各轄區工作人員針對全市區域排水進行全面調查，目前正陸續依據調查結果辦理發包作業。

典寶、後勁及鳳山溪 列第一階段

其中易淹水區域及瓶頸段如典寶溪、後勁溪及鳳山溪等主要排水均列為第一階段目標，將於四月卅日汛期來臨前完成，預計清疏長度十二．一公里，清淤量十四．六萬立方公尺。

不定期在官網、臉書發布施工動態

為提高市民對清疏成果的了解，水利局已於官方網站增加清疏專區，定期更新各排水系統的清疏進度，並不定期於官網、臉書等網路媒體發布施工動態，各排水進場施工前也會提前通知當地里長，說明施工方式及施作範圍、期程等內容，共同監督完成清疏工作，降低各區域淹水風險。

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