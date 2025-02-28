高雄輕軌1月補票率0.26％ 創成圓後新低

高雄輕軌元月補票率降至0.26%，圖為車廂內稽查場景。（高捷提供）

2025/02/28 05:30

旅客已熟悉月台刷卡機 比去年年平均0.56％的一半還低

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄輕軌今年一月稽查補票率降至○．二六％，比去年全年平均○．五六％的一半還低，也是輕軌成圓收費後最低紀錄，受託操作輕軌的高雄捷運形容，搭輕軌的乘客現在跟月台刷卡機「熟多了」。

請繼續往下閱讀...

配合里程計價在月台刷卡

高雄輕軌去年一月一日成圓，全長廿二．一公里、共卅八車站，去年一月十七日由原本上車刷卡為主，配合里程計價改為上、下車在月台刷卡，二月廿五日前免費體驗，廿六日開始收費。

高捷統計，去年一月前十五天，平均每日運量攀高至三萬四千餘人次，但補票率也飆高達七％，比前年十二月的○．一七％飆升四十一倍。

去年12月補票率降到0.34％

去年三月補票率○．九九％，四月跟五月略降、但仍超過○．八％，六月又衝到一．○三％，七月再降至○．六九％，接著逐月遞減，到去年十二月降到○．三四％，去年整年平均○．五六％。

今年一月，補票率首度在成圓收費後跌破○．三％以下、降至○．二六％，低於去年每個月，不到去年全年的一半，也是成圓後最低紀錄。

稽查員每天早中晚三班驗票

高捷說明，輕軌稽查員會配戴服務識別證、身著黑色稽查背心及帽子，採隨機驗票，每天分早中晚共三班，每月查票總次數介於兩萬至四萬人次。

稽查補票率範圍涵蓋月台上與列車，在月台若稽查到沒購票，會勸導乘客就近補刷，若在車廂內稽查到未購票，會直接補足當日單趟最高價卅五元，各月補票率接近車廂內補票概況。

高捷分析，輕軌成圓後逐漸累績一定客群並不斷擴大，從補票率數字來看，絕大多數乘客已跟月台刷票機熟多了，在車廂中補票多半是外縣市（國）遊客，或者不小心忘記的市民，刻意逃票行為幾乎絕跡。

高雄輕軌元月補票率降至0.26%，圖為長者刷卡進站。（記者王榮祥攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法