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    豐濱鄉拚觀光 3月起發放百萬豐濱幣

    豐濱鄉的來去海邊玉石咖啡民宿，窗戶四面海景相當迷人，以豐濱幣就能折抵消費。 （豐濱鄉公所提供）

    豐濱鄉的來去海邊玉石咖啡民宿，窗戶四面海景相當迷人，以豐濱幣就能折抵消費。 （豐濱鄉公所提供）

    2025/02/28 05:30

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕去年○四○三地震造成花蓮遊客斷崖式下跌，迄今未恢復元氣，東海岸的豐濱鄉公所昨宣布三月一日起發送「豐濱幣」，遊客註冊帳號領一千元，可折抵民宿、餐廳、農特產品等合約店家消費，限量共要發放一百萬元。

    豐濱鄉長邱福順說，交通部觀光署已宣布今年不會再有旅遊補貼，對苦撐待變的店家而言無疑雪上加霜，為了加速產業復甦，與協力廠商「雷門數據」合推「豐濱幣數位幣平台」，明天起發放合計一百萬元的數位幣。

    可折抵消費 分三階段發放

    鄉公所指出，不僅遊客可以加入會員領取一千元豐濱幣，當地民眾也能參加，透過手機定位，來到豐濱鄉內可透過手機掃碼QRcode連結LINE註冊，領取數位幣一千點，可前往特約店家直接折抵消費，單一消費也能折抵全額，但單一筆有折抵上限，旅宿最高折價五百元、一般消費二百五十元，盼透過智慧旅遊模式提升旅客消費彈性，更為店家導入數位轉型機會。

    豐濱鄉公所說，數位幣分成三階段發放，分別為三月一日至廿日、三月廿五日至四月十日、四月十五日至四月卅日，使用期限至五月十四日，每個帳戶限領一次。

    特約店家包括特色旅宿、部落體驗及在地美食、文創選物等四大類別，詳情可搜尋「豐濱幣」，或上豐濱鄉公所官網。

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