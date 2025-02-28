花蓮七星潭禁水域活動 民團怒已判決無效

巴西激流泛舟好手Pedro Oliva（中）對於台灣號稱海洋國家，卻對海域活動不友善，表示難以理解。 （記者王錦義攝）

2025/02/28 05:30

籲廢除海洋戒嚴 今將下水抗議 花縣府︰禁令符合行政程序法規定

〔記者王錦義、花孟璟／花蓮報導〕由獨木舟、立槳、風浪板愛好者組成的「台灣開放水域聯盟」，昨在花蓮縣府前拉「廢除海洋戒嚴」布條，抗議縣府禁止七星潭從事水域活動。發起的水域教練李元治說，高等行政法院前年已判決縣府的七星潭水域活動禁令無效，縣府今年卻還設置新的禁止公告，打臉「海洋國家」政策。

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巴西泛舟好手聲援︰島嶼國家卻有管制

高舉「海洋戒嚴、國際恥笑」、「還我海洋國家」布條，包括台灣開放水域聯盟、中華民國水中運動協會等民間團體，現場遞交陳情書給縣府觀光處，曾經創下激流泛舟高度世界紀錄的巴西泛舟好手Pedro Oliva也到場聲援。他說，對於台灣這樣島嶼國家，海上活動卻有管制，相當無法理解。

聯盟理事長李元治說，縣府二○一七年將七星潭公告禁止水域活動，他們出海抗議被當成水上遊憩活動而開罰，為此聯盟與縣府打訴願及行政訴訟官司，從花蓮地院到台北高等行政法院，縣府都敗訴，二審判決縣府違反發展觀光條例母法的授權意旨，因此為無效。

李元治認為，開放獨木舟、立槳等水上活動，才能真正提高救援能量，但縣府一意孤行不採納民團意見，造成海洋國家政策大倒退，希望廢除海域戒嚴、開放水域活動，如縣府仍不接受，今天將在七星潭下水抗議。

觀光處︰滾動調整 採部分開放政策

針對先前未刊登新聞紙或政府公報，被法院指公告無效，縣府強調，七星潭禁水上遊憩活動已於前年八月刊登在政府公報，已符合行政程序法規定並正式生效。

觀光處強調，因應民團意見滾動調整政策，除了有高雄科技大學進行調查研究，目前也採部分開放政策，開放水域包括「板下至崇德隧道口」、「奇萊鼻燈塔以南到花蓮溪出海口」，並評估奇萊鼻燈塔開放為水肺潛水區。

花縣府禁止七星潭從事獨木舟、立槳等活動，派員到海灘稽查。（花縣府提供）

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