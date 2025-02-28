曾為林鐵車站 三星公園五分車啟用

2025/02/28 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜縣三星公園是昔日太平山森林鐵路三星車站舊址，林鐵五分車停駛後闢為公園。三星鄉公所在此打造一比一的五分車模型昨天啟用，每逢整點會三百六十度旋轉，同步播放宜蘭民謠「丟丟銅」。

太平山林鐵一九二四年通車，一九七九年停駛，三星車站站址在一九九○年轉型成三星公園，二○一四年鄉公所設置高逾六公尺的搖搖洛克馬裝置藝術，更名為洛克馬公園，去年八月移除搖搖洛克馬恢復三星公園，改設五．三公尺長、蒸汽火車頭造型的五分車，作為園區新亮點。

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三星公園五分車昨舉辦啟用記者會，李志鏞說，太平山林鐵停駛四十多年後，三星鄉境的天送埤及大洲車站舊站轉型成觀光景點，如今三星公園也加入行列，展現地方推動林鐵復駛的決心與企圖心。

三星公園五分車為鋼骨結構，包覆纖維強化塑膠，內建聲光效果，車上有名可愛人偶向大家揮手，每天上午八點到晚間八點整點時刻旋轉五分鐘，播放「丟丟銅」，車內起霧機噴出煙霧，營造出蒸汽火車行駛意象，園區另有為小朋友設計的五分車造型遊具。

李志鏞說，三星公園改造工程斥資三百多萬元，保留原有綠地，增設五分車等多項設施，歡迎大家利用二二八連假造訪園區，體驗五分車噴煙霧、鳴笛的逼真場景。

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