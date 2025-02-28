宜蘭就好行 499元起玩礁溪、冬山河

台灣好行推宜蘭套票499元起，暢遊礁溪還可享受森林風呂的日式泡湯風情。（記者王峻祺攝）

2025/02/28 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕台灣好行巴士推出全新「宜蘭就好行」四九九元起旅遊套票，共分礁溪與冬山河二條路線；其中最低四九九元就能暢遊礁溪一整天，不僅可到森林風呂享受泡湯樂趣，更贈送下午茶，還能把麻糬及金柑面膜帶回家，購票優惠即起至五月底。

一日、雙人二日多樣選擇

台灣好行與首都和葛瑪蘭客運合作，鼓勵民眾搭乘大眾運輸暢遊宜蘭，這次鎖定礁溪及冬山，邀遊客探索宜蘭的自然美景與文化瑰寶，可療癒泡溫泉，也能品味宜蘭藝術，並享受在地美食和手作體驗。

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購票優惠至5月底

「宜蘭就好行」旅遊套票，涵蓋一日遊、雙人二日遊等多樣化選項，價位從四九九元至二八八○元不等，民眾可至台灣好行官網查詢，購票優惠至五月底，可使用到六月卅日。其中礁溪線以泡湯旅遊行程為主，冬山河線則是體驗傳統藝術，走訪宜蘭傳藝中心，還可參加手作體驗皮革及品茶，並享有知名伴手禮。

北部民眾若要搭乘國道往返宜蘭，選購六九九元以上套票方案就能上路，享有台北來回礁溪或羅東客運車票，礁溪或冬山河線無限次搭乘一日券，森林風呂門票或傳藝門票，以及下午茶等。二人成行留宿宜蘭一晚，最低也只要二五八○元起，除有六九九元的方案內容，外加住宿及接駁車，提供食宿行和購物服務。

其中超受歡迎的礁溪線溫泉樂活套票，四九九元就可享受礁溪溫泉與悠閒午後茶時光，包括礁溪線一日券、森林風呂泡湯、下午茶、金泉水嫰金柑面膜及聯全麻糬等，還贈送合作店家購物優惠與指定住宿三百元現金折抵券。

三星公園五分車模型昨天啟用，鄉長李志鏞（中）宣示推動林鐵復駛的決心。（記者江志雄攝）

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