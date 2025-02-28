《桃園》公共危險物品座談 250廠商參與

2025/02/28 05:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕「消防法」去年十一月底修正公告，要求工廠、儲存化學品倉庫或實驗室等場所，管理權人須提供消防人員該場所平面配置圖、化學品種類、數量、存放位置等資訊，以於災害發生時共同迅速減少災損，桃園市政府消防局第三大隊近日分批邀廠商參加「公共危險物品座談會」，說明修法內容與違者面臨的罰則、刑責，新規定待行政院公布施行。

第三大隊長簡慈彥昨說，這週內在蘆竹區灣頭仔活動中心、經濟部觀音產業園區服務中心、經濟部大園產業園區服務中心舉辦公共危險物品座談會，有二百五十家廠商、約三百人參加，聚焦討論消防法修法內容、「桃園市火災預防自治條例」、公共危險物品場所需設置的消防安全設備等三大主題。

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簡慈彥表示，消防法第二十一之一條規定，消防單位搶救工廠、儲存化學品倉庫或一定規模以上實驗室火災時，其管理權人應提供場所平面配置圖及該場所化學品種類、數量、位置平面配置圖，這兩項必要資訊應更新上傳至政府指定的網路平台，立即指派專人到場並協助救災，違者視情節依消防法第四十三之一條，處五萬元至一千萬元罰鍰，致人死傷更會被依同法第三十五條追究最高七年有期徒刑。

至於桃園市火災預防自治條例，則有達管制量以上的危險物品製造、儲存及處理場所應定期製作並更新「危害辨識卡」，與「製作重機械業者清冊」，於火災發生時主動調度救災所需重機械協助事故搶救，並支付所有必要費用等規定。

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