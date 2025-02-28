《桃園》餐飲業轉職 職訓蛻變軟體工程師

桃竹苗分署「智慧型機器人與圖控整合應用班」3月16日開放報名。圖為參訓實況。 （勞動部勞動力發展署桃竹苗分署提供）

2025/02/28 05:30

〔記者黃政嘉、鄭淑婷／桃園報導〕四十四歲蕭暄融原在連鎖餐飲業工作，因武漢肺炎衝擊失業，下定決心轉職，看準機器人在產業的應用與發展潛力，她報名勞動部桃竹苗分署「智慧型機器人與圖控整合應用班」，從零學起，克服程式邏輯編輯卡住等困境，掌握基礎控制電路分析、機器人程式語言設計、自動化圖控整合等專業技能，應徵錄取新北市一家電腦系統整合服務公司，擔任圖控軟體工程師，起薪四萬三千元，成功透過職訓蛻變，實現轉職夢想。

桃竹苗分署長賴家仁表示，各行各業對AI人才的需求逐漸增加，尤其半導體、電子資訊等領域，分署新一期「智慧型機器人與圖控整合應用班」，三月十六日開放高中職或同等學力以上民眾報名，經甄試通過後免費上課。

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就服處3月辦7場徵才活動

農曆年後有一波轉職、求職潮，桃園市政府就業職訓服務處三月將舉辦七場徵才活動，邀請統聯客運、欣興電子、景碩科技、台灣玻璃、統一速達、全家便利商店、光泉牧場、台灣華可貴等百餘家廠商參與，超過七千個職缺，其中，順風速運外務司機最高薪資達十萬元。

七場次徵才活動為三月五日新住民亮點場在龜山區陸光市民活動中心、三月七日中壢區過嶺市民活動中心、三月十二日中壢就業中心、三月十三日桃園區中正光興市民活動中心、三月十九日龜山區山頂市民活動中心、三月廿一日蘆竹區大新市民活動中心、三月廿七日青銀共創亮點場在龜山區公所三樓大禮堂。

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