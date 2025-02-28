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    《桃園》濃霧又霾害 空氣品質不佳

    氣象署發布濃霧特報，龍潭區小粗坑古道午間仍有霧。 （民眾提供）

    氣象署發布濃霧特報，龍潭區小粗坑古道午間仍有霧。 （民眾提供）

    2025/02/28 05:30

    能見度不足200公尺 外出留心

    〔記者黃政嘉、鄭淑婷／桃園報導〕交通部中央氣象署昨晨發布濃霧特報，提醒桃園市至台中市能見度不足二百公尺，桃園市新屋、楊梅，龍潭、桃園等區，都現濃霧，加上疑受大陸冷氣團帶來中國工業霾害，使空氣品質不佳，更顯霧濛濛；新屋氣象站方說，濃霧現象持續到三月三日前的夜晚至清晨，建議沿海民眾外出、開車留意行的安全，並配戴口罩防範空污影響健康。

    新屋氣象站方表示，春季西半部轉暖時，易在沿海、平地起霧，因鋒面剛過，在風變小、天氣轉暖轉濕、水氣飽和等條件下，低雲碰觸到地面就會形成大家看到的霧，平地約在出太陽時散去，沿海則久一些，可能白天都還有霧，能見度小於二百公尺時就是濃霧，當霧遇上空品不佳，會發生互相加乘的關係。

    環局提醒做好呼吸防護措施

    楊梅區瑞原里長黃定宏表示，早上八點多出門，能見度僅五、六十公尺，中午楊新北路還有霧滯留，他特別請里民小心安全。

    環保局提醒，依環境部預報資料顯示，今天至三月二日仍維持偏東風至東南風環境，西半部空氣品質介於「普通」至「對敏感族群不健康」等級，預計在三月二日下午整體氣象條件改變後，空氣品質將有所改善，提醒市民外出做好呼吸防護措施，以降低健康風險。

    國道警方強調，用路人如於國道遇濃霧時，應開亮頭燈、加大行車間距，能見度不佳時應減速，開啟近光車頭燈、霧燈及危險警告燈，必要時駛往鄰近服務區等待霧散，或從最近的交流道駛離國道，避開濃霧路段，以策安全。

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