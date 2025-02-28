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    阿里山花況破紀錄 賞櫻好時機

    阿里山鄉樂野村頂湖大凍山步道旁，霧裡看昭和櫻增添詩情畫意。 （記者蔡宗勳攝）

    阿里山鄉樂野村頂湖大凍山步道旁，霧裡看昭和櫻增添詩情畫意。 （記者蔡宗勳攝）

    2025/02/28 05:30

    〔記者蔡宗勳、王善嬿／嘉義報導〕二二八連假來嘉義賞櫻，正是時候！阿里山「櫻花達人」黃源明連日來在大阿里山區拍攝最新花況，他說，這次櫻花前線最新花況突破歷年紀錄，正逢賞櫻好時機，預期會出現爆炸性上山賞櫻人潮，建議出遊民眾優先選擇大眾運輸，讓遊程更加輕鬆。

    黃源明推薦的阿里山國家森林遊樂區賞櫻重點有轉運站、旅社區、沼平公園、工作站、香林服務區與慈雲寺等，目前以緋寒櫻、唐實櫻粉色系櫻花為主。

    大阿里山賞櫻攻略，建議從阿里山公路轉進一三○鄉道九公里段（昭和櫻），再回阿里山公路到巃頭明隧道（昭和櫻）、石棹加油站（昭和櫻）、石棹民宿區（昭和櫻）、櫻之道（昭和櫻）、迷糊步道（椿寒櫻）、中興製茶所（昭和櫻、椿寒櫻）、頂湖（昭和櫻）、奮起湖（昭和櫻）、太和一六九縣道（昭和櫻）、一四九甲縣道太和橋（椿寒櫻）、來吉部落（昭和櫻、緋寒櫻、椿寒櫻、重瓣緋寒櫻）及豐山（椿寒櫻、緋寒櫻）。

    黃源明說，中興製茶所與頂湖賞櫻處，兩地相距只有幾公里，中興製茶所的椿寒櫻加上滿開的昭和櫻，二二八花況將達最高峰；頂湖入口及公有停車場周邊，可看到滿開昭和櫻、緋寒櫻，包括昭和櫻櫻王、櫻后等。

    林業署嘉義分署表示，因應二二八連假上山賞花人潮，當停車場客滿時，將啟動車輛進入森林遊樂區管制。

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