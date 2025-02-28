虎尾福民老街 7戶老屋再生動工

虎尾福民老街建築風格為仿英式街屋建築，簡約具特色，已有百年歷史破損嚴重。（記者黃淑莉攝）

2025/02/28 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕虎尾福民老街在日治昭和時期是虎尾最熱鬧的市街中心，建築為仿英式街屋建築，距今已有百年歷史，外觀老舊破損、鏽蝕嚴重，雲林縣府協助透過都市更新、老屋再生計畫爭取中央補助，加上縣府補助及居民自籌，其中七戶再造工程昨日動工，預計十一月完工，可讓老街風華再現，帶動地方觀光發展。

仿英式街屋建築 已有百年歷史

縣府城鄉處長林長造指出，福民老街更新計畫早在二○一一年開始，當時施做道路鋪面、行道樹、特色招牌及路燈等改善，完工後吸引許多背包客、遊客造訪，但近年來因建築老舊、鏽蝕嚴重，居民在十四年前籌組「福民老街都市更新會」，並在二○一四年提出都市更新維護整建工程計畫，二○一九年獲內政部核定補助，但工程發包時營建物價上揚，工程費漲了近一倍，沒有廠商投標而流標。

請繼續往下閱讀...

林長造說，該案停滯多年，縣府不放棄，在二○二二年向文化部提出老屋再生計畫，去年獲核定補助五百一十七萬，加上原內政部核定的一百一十二萬元，縣府再補助八十一萬元，居民自籌三百二十四萬元，總計一千零三十四萬元，在今年一月順利發包，並在昨天動工。

福民老街都市更新會理事長郭有傳說，等了十多年終於動工，雖原有十七戶要整修，等太久只剩七戶，但希望完工後能做為表率，其他住戶也加入整修，吸引遊客來參觀進而帶動地方商機。

雲林縣長張麗善指出，虎尾福民老街再造，第一階段是城鄉處、文觀處協助建物拉皮，未來想做美食街裝潢，建設處也可以比照古坑咖啡大道模式來協助。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法