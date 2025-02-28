草嶺石壁櫻花大爆開 增接駁車

雲林古坑草嶺石壁櫻花今年爆開，滿山谷充滿粉紅色。（記者黃淑莉攝）

2025/02/28 05:30

228連假將湧入大量賞花車潮 公所開放部分路段單側停車

〔記者黃淑莉／雲林報導〕古坑草嶺石壁櫻花近日大爆花，滿山谷的粉紅、桃紅色櫻花爭妍鬥艷，預估二二八連假將湧入大量賞花車潮，古坑鄉公所即日起啟動應變措施，接駁車將從每日十五班增加到十八班，並開放部分路段單側停車，同時協請警方加強路口管制。

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接駁車每日15班增加到18班

草嶺村長陳兵通表示，近日櫻花大開，發現有少數遊客會搖樹、拉樹枝，人工製造「櫻吹雪」的效果，有些人經勸阻、告戒仍不聽，令村民既氣憤又無奈，呼籲大家用眼睛賞花、不要動手，做個有水準的賞花客，另外遊客亂丟垃圾也令村民非常困擾。

富士櫻、紅粉佳人、山櫻最多

今年春節後連續幾波冷氣團，石壁櫻花延遲開放，直到二月中旬後才逐漸開花，這週花開已達九成，石壁社區總幹事陳榮彬指出，從東璧山莊到九芎神木區入口處的櫻花大道，九芎神木往美人谷的步道沿線，以及美人谷等地，上萬株的櫻花已然盛開，其中以富士櫻、紅粉佳人、山櫻最多，墨染櫻則含苞待放。

從上週末起至今，每天都有遊客慕名上山前往古坑草嶺石壁賞櫻，遊客紛紛表示，宛如置身粉紅仙境中，「美呆了」、「美的太過份」、「怎麼可以美成這樣」等驚呼聲不絕。

山區道路狹窄 假日實施交管

氣象署預報二二八連假氣溫回升、陽光露臉，預料湧現大量賞花遊客，古坑鄉長林慧如指出，公所已增加接駁車班次，接駁點在第一、第二停車場及九芎神木區，山區道路狹窄，請遊客多利用接駁車，由於假日會實施交通管制，會請警方配合在路口疏導，請民眾配合。

石壁蘇家農場往九芎神木區的櫻花大道成粉紅花廊。 （記者黃淑莉攝）

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