藍刪中央預算 綠︰癱瘓台南建設

南市民進黨議員召開記者會，痛批國民黨議員時常喊「溪北沒建設」，結果溪北的建設預算被刪，卻默不作聲。（記者蔡文居攝）

2025/02/28 05:30

綠批藍 議會常喊「溪北沒建設」預算被砍卻默不作聲

〔記者蔡文居／台南報導〕議會民進黨團昨天指出中央今年總預算被藍白亂刪、亂凍，國民黨議員時常在議會高喊「溪北沒建設」，結果溪北的建設預算卻被國民黨亂刪，嚴重衝擊溪北建設，國民黨議員卻默不作聲，要求他們一起來「協尋謝龍介」，為台南溪北發聲。

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綠要求協尋謝龍介 為溪北發聲

民進黨溪北議員陳秋宏、李宗翰、沈家鳳昨天與議員郭鴻儀、周嘉韋、蔡筱薇等人公開痛批國民黨傲慢，在中央亂刪預算的行徑，不只影響溪北建設，更是癱瘓整個台南的建設，嚴厲譴責國民黨中央與地方聯手扼殺台南發展。

陳秋宏表示，溪北的國民黨議員時常在議會高喊「溪北沒建設」，現在總統賴清德是最了解台南的人，好不容易溪北有了大好機會可以大步向前邁進，結果國民黨從中央到地方沒有人願意與溪北鄉親站在一起。謝龍介不但贊成刪減、凍結台南的預算，國民黨議員更是無人出面指責，如此淪喪的政黨，真的是對不起所有台南市民。

李宗翰、沈家鳳說，溪北的基礎建設很多都需要中央經費挹注改善，尤其維護到在地鄉親的生活與安全，現在預算被刪，國民黨地方又默不吭聲，這些人都是台南重大建設停滯的幫兇，呼籲市民嚴加檢視國民黨這些看不見民意的民代。

藍︰綠長期執政 溪北嚴重邊緣化

議會國民黨團發言人蔡育輝回應說，民進黨在台南長期執政，直到今年才發現台南沒有重大建設？還牽拖謝龍介。台南市升格後，溪北嚴重邊緣化，時任市長的賴清德做了什麼？現在貴為總統又做了什麼？民進黨立委和議員還敢要國民黨負責，真是無顏面對台南鄉親。謝龍介說，光去年中央就超收五千億，比砍掉的還多三千億，台南綠營立委怎麼都沒爭取？怎麼還怪罪在野黨？

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