台中彩虹公園圍牆修復 議員抓包做半套

台中市建設局稱修復彩虹公園圍牆，在地議員何文海（右）抓包只做半套，怒批是要遊客「睜一隻眼閉一隻眼」嗎？（議員何文海提供）

2025/02/28 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市「彩虹眷村」及彩虹藝術公園圍牆繪有繽紛的畫作，躍升國際級景點，但「彩虹爺爺」過世後，公園圍牆處處斑駁「彩虹失色」，台中市建設局日前宣稱完成圍牆彩繪修復，在地市議員何文海廿七日前往，赫然發現約僅二成牆面改善，甚至有圍牆只改善一側，另一側「落漆」，怒批是要遊客「睜一隻眼、閉一隻眼嗎」？建設局指出，先就易辨識原貌的彩繪補強，分階段改善中。

台中市彩虹眷村因「彩虹爺爺」黃永阜彩繪繽紛多彩且富饒童趣的畫作爆紅國際，周邊彩虹公園圍牆也有彩繪吸睛，曾被選為全球值得探訪的景點，曾創下年逾百萬國內外遊客朝聖。

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建設局︰分階段改善

台中市建設局日前指出，啟動「彩虹藝術公園圍牆彩繪維護作業」，進行牆面青苔清理、修補斑駁脫落漆面等，已讓圍牆「彩虹再現」。但何文海昨日前往，發現僅約二成圍牆的塗鴉修復補色，甚至有L型圍牆只改善一側，另一側依舊斑駁，改善工程竟只做半套，公園圍牆塗鴉仍多「落漆」，讓不少在地居民傻眼。

建設局說，工程分階段改善，考量過年期間遊客可能變多，先針對原圖案較清晰的圍牆修復，由文化局媒合美術社老師依循原創配色、以補漆方式修復，圖案斑駁較嚴重的牆面暫未處理，後續會分階段評估研議改善。

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