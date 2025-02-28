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    《台中》超冷清 總底價地王62億無人投標

    台中市府地政局昨天進行水湳經貿園區配餘地標售，但有多筆土地無人投標。（記者廖耀東攝）

    台中市府地政局昨天進行水湳經貿園區配餘地標售，但有多筆土地無人投標。（記者廖耀東攝）

    2025/02/28 05:30

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市府地政局昨天進行水湳經貿園區、十三期、十四期土地標售，共一三三標，但是投標冷清，標脫二十四筆，標脫率只有十八％創新低，其中，被視為總底價地王的水湳經貿文商段七三號底標達六二．六二億，無人投標，而底價單價地王的文商段四七號，則有二家搶標，底標三二．○二億餘元，以三七．八九億餘元得標，單價達每坪三六八．四四萬，溢價率約一七％，創水湳新高價。

    水湳、13期、14期133標 24筆標脫

    地政局昨天共收到四十封單，其中水湳經貿園區有五封標單，十三期及十四期市地重劃則有三十五封標單。

    至於為何投標率如此低？地政局副局長劉正倫表示，過去市府幾次標脫率皆二成以上，昨天只有十八％，原因在於目前中央政策朝向貸款額度大概只能在五成，及一旦取得土地，就須在一定的期限完成開發，因此土地開發商會審慎評估，土地市場活躍度也下降。

    台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，雖然此次標售釋出許多難得的土地標案，但因土地規模大，開發成本可觀，加上現今打炒房政策，建商融資不易，恐影響業者的投標意願，特別是資金有限的中小型建商，進場能力受限。

    由於市府此次進帳只有六○．八億元，是否符合市府期待？劉正倫表示，市府依法進行標售，標售後價款償還向銀行的借款，以降低利息負擔，不會有事先預期。

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