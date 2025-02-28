《盧秀燕任內》最大賣地案開標 議員批炒房

台中市地政局昨天進行水湳經貿園區等土地標售，但是一三三筆土地，僅標脫二十四筆。（記者蘇金鳳攝）

2025/02/28 05:30

總底價747億 標脫率18％創新低 議員︰應留土地興建社宅、公共建設

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市長盧秀燕任內最大賣地案昨天展開，地政局進行水湳經貿園區配餘地、十三期大慶及十四期美和庄市地重劃區抵費地土地標售開標，共一三三標，原預計總底價達七四七億元，但只有四十封標單，投標黯淡，標脫二十四筆，標脫率十八％創新低，進帳六○．八億元；對此多位民進黨議員批盧秀燕賣地，擺明實質炒作房價、地價；地政局表示，土地開發須向銀行融資，開發完成依法標售還融資，減少利息支出。

請繼續往下閱讀...

地政局︰尚有250億借貸須償付

地政局日前公告二十七日要標售水湳、十三及十四期配餘地、抵費地，共一三三標，總標售底價達七四七億元創新高，盧秀燕遭批任內最大賣地案，然而，昨天只獲四十封標單，脫標率也創新低，盧秀燕再遭綠營批一意孤行。

民進黨立委何欣純表示，盼市府為市民留下更多土地，中央努力抑制房價，也懇請市府在這次標售案後，好好思考應該為中市民留下更多土地興建社會住宅、公共建設。

市議員陳淑華痛批，市府明顯有炒作房價、地價之嫌，帶頭違背土地正義，非常不當；盧秀燕不要只想要賣地，應多注重重大建設的進度，像流行音樂中心、海生館都已經養蚊子多年，至今還未啟用。

中央抑制房價 盧違背居住正義

市議員黃守達表示，盧秀燕標售台中菁華土地，結果標脫率創下史上最低，顯見業界對於城市發展缺乏信心，應檢討過去那種賣地炒房的「賣地女王」作風，聽取內政部建議積極規劃社宅。

市議員周永鴻表示，市府明知中央控制房價政策讓土地市場活躍度降溫，內政部也明確指出台中為社宅缺乏地區，但市府仍進行七四七億史上最大土地標售，和居住正義精神背道而馳。

地政局指出，此次標售土地「並非社宅用地」，而是配餘地、抵費地；此三區的開發後，目前尚有二五○餘億元借貸須償付，依全國法定程序辦理公開標售；地政局強調，目前市府自行興建及民間回饋社宅，合計已衝破一萬戶，超過中央設定標準。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法