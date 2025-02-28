永和行政園區都更案 送內政部審議

2025/02/28 05:30

〔記者翁聿煌、陳奕劭／新北報導〕新北市政府昨天前往永和區、深坑區舉辦行動治理座談會；市長侯友宜表示，永和行政園區都市更新案已送至內政部專案小組審議，將整合永和區公所、戶政事務所、永和警分局、消防局永和分隊、衛生所和圖書館永和分館改建。

永和區里長反映，目前境內僅有捷運新莊蘆洲線頂溪站，萬大中和線完工後設立永平國小站，可望紓緩通勤人流。捷運工程局表示，全線將於二○二七年完工，通車後估計每日運量達廿四．七萬人次。

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地方關心捷運中和光復線推動進度，永和區長周慶珍說，今年二月廿四日可行性研究案上網招標，規劃由環狀線秀朗橋站延伸至公館，提供中、永和地區往返台北市大安、信義及松山區另一條通勤路廊。

深坑輕軌可行性研究 4月提報中央

針對深坑輕軌規劃進度，捷運局表示，全長五．八一公里，包含三站高架段、二站平面段，其中輕軌S1站可銜接捷運文湖線動物園站，「深坑線輕軌運輸系統暨周邊土地開發可行性研究報告」去年第十五次送中央審議，目前依據交通部意見修正內容，預計四月再次提報中央審查。

另，捷運萬大中和線第二期（土城樹林線）中間段的CQ880B區段標昨天第三次開標，因無廠商投標而流標，將檢討預算後再重新招標。

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