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    首頁　>　生活

    新北立委罷免案 葉元之一階過關

    2025/02/28 05:30

    〔記者董冠怡／新北報導〕全台罷免立法委員共有五十四案，中央選舉委員會近日完成部分第一階段審議，其中有十九件可進入第二階段連署，九件未達提議門檻尚待補件。新北市十案中，罷免國民黨籍板橋東區立委葉元之案過關；據記者掌握，民進黨籍立委蘇巧慧、張宏陸、李坤城罷免案未過門檻待補件，吳琪銘一案查對中。

    另外，其他五名國民黨籍立委包含中和區張智倫、永和區林德福、大文山區羅明才、北海岸選區洪孟楷，以及七星選區廖先翔，皆於二月十日送件，往後推算查對時間廿五天，審定期限為三月七日。

    葉不回應 罷團今辦公民宣講

    罷免葉元之團體「板橋大刪元」回應，尚未收到中選會函文；記者聯繫葉元之，他說「不回應此事」。

    「板橋大刪元」表示，先前規劃收到中選會通知及第二階段格式後，再啟動二階連署，預計四十天收取四萬份以上連署書，也會拓展連署站點、擴大招募志工，今天下午二點至五點，將於板橋介壽公園舉辦「公民肥皂箱」，邀請永和區罷免林德福的領銜人朱約信、時事評論員四叉貓等人，與民眾分享罷免心聲。

    民進黨新北市黨部執行長高碩呈表示，名冊查核是新北市選委會的權責，予以尊重。

    罷免廖先翔團體「齊心斷翔」在社群平台說明，有民眾關切為何廖先翔未在上榜名單內，原因是該團隊比「板橋大刪元」二月三日送件晚了一週，所以尚未公布查對結果，提醒鄉親不用過於緊張。

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