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    淨耀法師追思會 賴清德頒褒揚令

    總統賴清德昨出席淨耀法師追思讚頌會，頒發褒揚令。（記者黃子暘攝）

    總統賴清德昨出席淨耀法師追思讚頌會，頒發褒揚令。（記者黃子暘攝）

    2025/02/28 05:30

    〔記者黃子暘／新北報導〕總統賴清德昨天出席淨耀法師追思讚頌會並頒發褒揚令。賴清德說，去年政府成立全社會防衛韌性委員會，淨耀法師擔任顧問，表達願意奉獻心力保護國家，其一生慈悲為懷、修行弘法，感化芸芸眾生，令人感佩。

    賴清德指出，淨耀法師廿八歲在廣化老和尚座下剃度出家，跟隨應順導師修習三年，分別受法於星雲大師與圓宗長老，深受佛法薰陶，潛心向佛、鑽研至深；淨耀法師青年入道，曾任慈法禪寺、法王寺、普賢講堂、東富禪寺、金佛寺住持或方丈等職務，一生護法、護教不遺餘力。

    賴清德表示，淨耀法師畢生弘揚佛法、廣開法筵，遍及海外廿多國，大力推廣佛教文化，除了投入感化教育、反毒宣傳、公益慈善，也積極關懷社會弱勢、耕耘藝術文化，並促進宗教交流。

    市長侯友宜也到場頒贈新北市首張褒揚狀，他表示，淨耀法師長年投身公益與教育，推動監獄輔導、青少年關懷、毒品防治等社會服務，展現大愛精神，無論是受刑人、學子、社會弱勢族群，都曾受到其關懷與幫助，市府將秉持淨耀法師的精神，推動公益慈善事業，鼓勵市民共同參與。

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