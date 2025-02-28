墾丁「南國趴」登場 今、明周邊交管

2025/02/28 05:30

〔記者蔡宗憲、陳彥廷／屏東報導〕屏縣府二二八連假在墾丁舉辦「南國趴」派對活動，加上一日來回走春車流，警方預估有超過五萬車潮南下，將啟用調撥車道及分流措施，呼籲民眾遵守疏導，避開北返車潮集中的三月二日下午時段。

「南國趴」派對今、明兩天在墾丁大灣草坪舉行，為確保活動期間交通順暢，恆春警方實施會場周邊交通管制措施，大灣路兩側將設置改道牌，僅在墾丁路通海巷預留通行缺口，避免行人隨意穿越馬路，造成人車交織的危險。

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枋寮警方指出，連假期間，將於台一線四三六公里（水底寮五岔路口）到四四五．五公里（嘉和路口）視車潮調撥車道，車多狀況除了採燈控輪放方式，也將拉長車道縱深，以利車流順利匯集成一車道，並結合三工處出動空拍機，嚴密監控沿線車流，即時派遣警力快速疏導車多壅塞路段。

東港警分局則呼籲遊客使用東港漁會魚市場停車場、中山路立體停車場及鹽埔漁港停車場，並視交通狀況於中山、朝隆路口實施車流管制，並針對「違規停車」及「車不停讓行人」等違規加強取締。

內埔警分局表示，萬巒鄉豬腳街假日車人潮眾多，民和路豬腳街路段公告為行人徒步區，請遊客先將車輛停在褒忠路及永和巷的六處停車場，並依現場員警或義交指揮通行。

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