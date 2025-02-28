因應小琉球需求 鹽埔貨運碼頭動土

屏東縣鹽埔漁港貨運碼頭昨動土，縣長周春米（前排中）等人共同主持典禮。（記者陳彥廷攝）

2025/02/28 05:30

打造漁業、交通、觀光複合式新港區 將大幅提升鹽琉線貨物交易量

〔記者陳彥廷／屏東報導〕小琉球為國旅新興熱門景點，去年遊客近兩百八十萬人次，隨觀光發展也拉升貨運需求，屏東縣府規劃「鹽埔漁港客貨運專區」，繼航運服務中心去年啟用後，接力打造貨運碼頭動土，達成「人暢其行、物暢其流」宗旨，縣長周春米表示，航運服務中心啟用後讓搭乘人次較往年提升逾四萬人，貨運碼頭完工後可望帶動鹽琉線交通運輸產業，促進鹽埔漁港及新園鄉繁榮。

請繼續往下閱讀...

解決民生、建材及垃圾處理問題

屏東縣長周春米及航港局長葉協隆等人昨於鹽埔漁港貨運碼頭預定地共同主持動土典禮，周春米說，因應小琉球觀光蓬勃發展，當地民生物資、旅宿業建材及垃圾處理需求量大增，興建貨運碼頭刻不容緩。

周春米表示，鹽埔漁港擔負新園、東港及琉球的貨運任務，東港碼頭的航運及腹地呈現飽和，亟待鹽埔漁港的貨運碼頭紓解，未來完工後，原本僅供一艘船可上下貨的空間，將增至可同時供三艘貨運船舶作業，大幅提升鹽琉線貨物交易量。

斥資1.6億興建 明年5月底完工

周春米說，貨運碼頭總施工經費一億六五五五萬元，預計明年五月底完工，將打造鹽埔漁港客貨運專區成為兼顧漁業、交通、觀光的複合式新港區，提供旅客、居民、漁民的三方服務，新的碼頭將為貨運建立更有效率及秩序的場站，確保貨運品質。

縣府交通旅遊處表示，基地總面積三五八五平方公尺，除貨運碼頭還包括倉儲區及戶外貨物操作區、停車場、景觀綠地，並進行河道浚挖清疏及補拋消波塊，增加堆疊面積改善貨運碼頭泊區的靜穩度，維護船舶進出安全，使貨船能有效率、安全的運送物資。

船席增至3席 設倉儲區、停車場

交旅處指出，鹽埔漁港至小琉球貨運量於二○二二年達到最高峰的七．四萬噸，未來船席數增至三席後，貨物運輸量將再會翻倍成長，規劃的鋼構倉儲區可堆置大量貨物，不會再受風吹雨淋，腹地空間可停放大型機具，改善過去因貨物缺乏堆置場所衍生的亂象，有助於美化景觀。

屏東縣鹽埔漁港貨運碼頭昨動土，圖為完工模擬圖。（屏縣府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法