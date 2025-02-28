風災損農 台東國、縣有農地租金減7成

台東去年多次遭受颱風侵襲，農作物收成受損，中央及縣府公告，國有地及縣有地租金均減收7成。（記者黃明堂攝）

2025/02/28 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕去年台東多次遭受颱風侵襲，農民收成不如預期，台東縣政府日前公告，縣有耕地租金減收七成。立委陳瑩及莊瑞雄同時向財政部國有財產署關心中央主管耕地減租情形，國有財產署表示，農業用地租金將同步減收七成，預計八千八百四十二戶受惠、面積約七千一百九十八公頃。

台東縣政府地政處表示，去年十月間經歷山陀兒及康芮颱風，台東農業損失慘重，受損範圍皆屬全縣性災害，災情影響人民生活及經濟層面甚鉅，且縣內許多農民以承租土地耕作為主，為協助農民早日復耕生產，特別研議耕地租金減免事宜。

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農民不須申請 國產署自行辦理

縣府召開耕地租佃委員會，並經會議決議去年度全年耕地租金減收七成，以紓解民困。縣有耕地出租有四百多筆約一百一十九公頃受惠。

由於台東更多的是國有承租地，立委陳瑩及莊瑞雄同時向財政部國產署要求台東的國有出租耕地同步減收七成租金，以照顧受災農民。

陳瑩說，依國產署南區分署統計，國產署主管出租的農業用地，共八千八百四十二戶計七千一百九十八公頃，可享租金同時減少七成，農民不須提出申請，國產署會自行辦理減租，藉此幫助受災農民降低損失，改善農民因風災而受創的生活經濟情形。

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