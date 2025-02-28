健保藥價砍48.51億 調整3184項創新低

健保署昨公布最新藥價調整3184項，為歷年來調整品項最少一次，新藥價4月1日上路，預計可為健保省下48.51億元。（資料照）

2025/02/28 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕健保署昨公布最新藥價調整結果，此次共檢討一萬二九九九項藥品，最終調整三一八四項，為歷年來調整品項最少的一次。新藥價四月一日正式上路，預計可為健保省下四十八．五一億元。

心血管用藥平均降幅6.35％最高

健保署醫審及藥材組長黃育文說明，今年調整藥物品項是歷來最少，主要是國內去年發生輸液供應短缺，啟動專案製造與輸入的輸注液予以排除，另抗生素受原料波動影響，且是重要儲備藥物，也排除議價，專案輸入或製造的缺藥品項、廠商通報因戰爭等因素導致成本上升的藥品，及少於三項的同分組藥品都不列入調整。

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此次調整的三一八四項藥品中，調降三一五○項、調升三十四項，平均調降幅度為二．三％，略低於去年。其中心血管用藥調降最多，平均降幅達六．三五％。

降價最多前3名都是癌症用藥

黃育文說，「降價」最多的前三名藥品均為癌症用藥。排名第一、二的是多發性骨髓瘤用藥「鉑度膠囊」，四毫克從七七○四元降至二九六○元，降幅六十一．六％，二毫克則從七○六四元降至二九六○元，降幅五十八．一％，主要因學名藥價格不得高於原廠藥。排名第三的大腸直腸癌用藥「喜康寧靜脈輸注濃縮液」，從二五○四元降至一五六七元，降幅三十七．四％。

「調升」幅度前三名藥品，則是因學名藥第一年進入「三同（同成分、同劑型、同含量）」，被原廠藥帶動因此給付價格往上調升。升幅排名第一的攝護腺肥大用藥「泌宜保軟膠囊」○．五毫克，從十二．三元調升至十五．一元。第二、三名均為思覺失調症用藥「豪思得持續性藥效錠」，九毫克漲至一○八元，三毫克調升至五十四元。

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