台灣橋梁計畫 中研院將邀10位諾獎得主訪台

中研院廖俊智院長（左二）與世界和平基金會Uwe Morawetz主席（右二）洽談合作「台灣橋梁計畫」。（中研院提供）

2025/02/28 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕世界和平基金會（International Peace Foundation）今年宣布將和台灣合辦「台灣橋梁計畫」，中央研究院預計自十一月起到明年四月期間，將接待十位諾貝爾獎得主訪台，是中研院創院以來最多諾獎得主來訪的盛事，但經費一度遭藍白立委提案刪減瀕破局，中研院捍衛經費成功，才促成美事。

世界和平基金會向來力促諾獎得主與各國學術機構合作，世界和平基金會主席尤韋．莫拉韋茨（Uwe Morawetz）近日訪台，與中研院及國內多所大學洽談合作並啟動「台灣橋梁計畫」，尤韋．莫拉韋茨指出，台灣橋梁計畫除大型演講，也將讓諾獎得主和台灣在地學者與學生針對社會大眾關心的議題深入討論，盼讓國際更了解台灣的貢獻。

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中研院長廖俊智表示，此計畫顯示台灣在國際學術界的重要性與吸引力。中研院國際處長孟子青表示，這次來訪中研院的十位諾獎得主領域包含和平、化學、物理、醫學獎等領域。

台灣橋梁計畫除邀中研院成為合作夥伴，台、清、成、師大、中興、東海、中國醫、亞洲、慈濟等大學也為夥伴，中研院指出，加上跨院校大型合作計畫，全台總計將迎接至少廿五位諾貝爾獎級大師來台交流，是我國學術界重大盛事。

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