新式環狀RNA合成法 治癌新希望

國科會與國衛院攜手，支持RNA技術研究，開發出新式環狀RNA合成法，提升相關疫苗純度與合成效應，更開創基因、癌症、抗病毒等療法新局。國衛院長司徒惠康（左1）、國衛院副研究員余佳益（中）、國科會生科處長楊台鴻（右1）一起合影。（記者吳柏軒攝）

2025/02/28 05:30

〔記者吳柏軒、林志怡／台北報導〕RNA技術再升級！國科會與國衛院共同支持，由余佳益團隊開發「新式環狀RNA合成法」，有效提升RNA疫苗的安全性與有效性，推升臨床應用潛力，更可搭載狙擊病毒的RNA序列，發展新型的抗病毒療法，替未來基因治療、癌症治療等領域帶來曙光。

國科會、國衛院合作開發

國衛院感染症與疫苗研究所副研究員余佳益解釋，新冠疫情後，mRNA疫苗展現強大研發潛力，如莫德納、BNT等藥廠皆採此技術研發疫苗，但其為線性RNA，有不穩定、容易降解等特性，需施打較多劑量，並產生較多副作用等問題。

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余佳益表示，自己信奉「RNA是生命起源」說法，聯想到諾貝爾獎概念「RNA可作為酵素」的方法，將之拿來製成「環狀RNA」，此新合成法為RNA研究開闢新路，去年八月獲登頂尖期刊《Nature Communications》。

余佳益說明，新式合成法是將RNA當作酵素，可如同串珠一樣，把原本線狀結構的RNA首尾相連成環狀結構，讓RNA能在體內存活更久，持續運作生產所需的蛋白，若當成疫苗，可降低施打劑量，也減少副作用，且環化作用是自主發生，其合成效率達九十四．五％。

另外，余佳益團隊也在細胞實驗中，將環狀RNA夾帶狙擊病毒的RNA序列，對特定病毒進行抑制，讓細胞即使已經感染，仍可降低病毒表現，為開發新型抗病毒療法提供新的思維，也為未來基因治療、癌症治療等領域帶來曙光。

國衛院院長司徒惠康表示，新式環狀RNA合成法絕對是創舉，並帶來改變，未來開發疫苗的成本及副作用會降低，效率則提高；他更指出，抗病毒的小分子藥物製作成本較高，若透過RNA夾帶抗病毒機制，可較快速研發，且即便已經染病的細胞，也可用RNA當作藥物，抑制病毒細胞複製，讓病人症狀得到緩解等。

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