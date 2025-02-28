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    國安考量 大學認同應限制與中國軍工大學交流

    教育部擴大與對岸交流禁令至中國七所軍工大學，國內各大學普遍認為基於國家安全考量，確應有所限制，會配合政府政策。（資料照）

    教育部擴大與對岸交流禁令至中國七所軍工大學，國內各大學普遍認為基於國家安全考量，確應有所限制，會配合政府政策。（資料照）

    2025/02/28 05:30

    〔記者楊綿傑／台北報導〕教育部擴大與對岸交流禁令至中國七所軍工大學，國內各大學普遍認為基於國家安全考量，確應有所限制，會配合政府政策；學者更分析，兩岸交流必須對等，中國遲未開放學生來台就讀，又頻繁軍演，此為我國政府對中國政府不友善態度的回應。

    台大建議公布所有具疑慮大學

    國立大學協會理事長、台大校長陳文章指出，支持學校間單純對等的學術交流，但確實也要考慮國安的因素，會配合政府在國安方面的政策考量。不過陳文章建議，政府可一次公布所有具疑慮的大學，禁止學術交流、學生交流、學歷採認等也能有清楚範圍與做法，如是否包括一起執行研究計畫、共同發表論文、合作舉辦研討會等，並協助審視相關合作協議內容，以及若要協助學生轉學如何執行及相關配套措施等，可以邀集大學共同討論。

    公私立科大協會：配合政策

    國立科大協會理事長、台科大校長顏家鈺表示，會配合政府限制具國安考量學校的交流，從先前三所學校到現在七所學校，影響範圍仍屬有限，過去交流過程中，學校也會自行注意交流對象及內容是否具敏感性，牽涉關鍵技術很少，政府有新的禁止政策，學校都會配合。

    私立科大協進會理事長、朝陽科大校長鄭道明提到，國家安全是位階最高且不可忽視議題，與對岸交流若涉及國安疑慮，會配合政府政策，原本與對岸疑慮學校交流中的內容會修改調整，並向所有會員學校宣導告知。不過鄭道明也呼籲，如果後續教育部還考慮進一步不採認疑慮大學的學歷，也盼能對學生就讀權益有相關救濟方案。

    實踐大學前校長陳振貴認為，隨兩岸情勢發展，中國遲未開放學生來台就讀，又有軍演等情況，禁止與具有統戰軍事色彩學校交流，基於對等原則，是政府應當做、也能適時回應中國不友善態度的做法。我方已釋出足夠善意，中方也應保持開放態度與做法。

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