國考報名費明年漲價 平均調幅25.8%

國考報名費明年要漲價了！考選部昨說明，規劃平均調幅25.8％。（考試院提供）

2025/02/28 05:30

〔記者林曉雲／台北報導〕國家考試報名費要漲了！考選部昨日表示，報名費十年未全面調整，隨基本工資、電價及物價上漲，辦理成本持續增加，考選業務基金近三年虧損累計二．六六億元，恐將於後年上半年用罄，為確保國考穩健辦理，規劃調整報名費，平均調幅約廿五．八％，預計自明年各項國考開始適用，估約卅萬人受影響。今年維持不漲。

預估30萬人受影響

考選部昨辦理「公務人員及專技人員二類考試規費收費標準修正草案」預告說明，報名費高考一級與二級將從一六○○漲為二○○○元，增加四○○元；高考三級將從一四○○漲為一八○○元；普考從一三○○元漲為一六○○元；司法官一試從八○○漲為一○○○元，二試則從一八○○漲為二三○○元。

請繼續往下閱讀...

考選部次長劉約蘭說明，目前高普考單科報名費用約一七五元至二六○元，但大學研究所與證照考試多數單科約三○○元至六五○元；大學學測平均單科報名費用約二一○元至二二○元。

劉約蘭表示，考選基金是為推動國家考選業務所設，來源主要是報名費收入，十年未調，加上二○二二年起擴大推動電腦化測驗，陸續增設考區等支出增加，命題、閱卷等相關試務工作酬勞費用，及學校場地租借費用也無法調整，使試務辦理日趨困難。

劉約蘭說明，今年至二○二七年推估每年平均虧損約一．一億元，目前國考財務支應考試需求之存款僅約一．二億元，加上防疫撥補五千萬餘元共約一．七億元，今年尚可平順舉辦考試，但明年初可支應的現金餘額估僅約七千萬元，明年調整報名費後，也將繼續爭取政院設備折舊攤提補助，以維持考選基金一億元為原則的安全水位。

考試院通過高普考時程

另，考試院院會昨通過，高考三級考試暨普考於今年七月四日至八日舉行，暫定需用名額共五一五九名，包括高考三級考試一般行政等一○○類科，暫定需用三一九九名，普考一般行政等五十五類科，暫定需用名額一九六○名。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法