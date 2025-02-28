總統：2030三高死亡率目標降1/3／急診壅塞已制定短期策略、中長期改革方向 行政部門應立刻執行

總統賴清德下午主持總統府健康台灣推動委員會時表示，政府會積極處理大家關心的醫院壅塞問題。（總統府提供）

2025/02/28 05:30

〔記者陳昀、鍾麗華、邱芷柔、林志怡／台北報導〕總統賴清德昨主持總統府「健康台灣推動委員會」時指出，台灣每年約六．二萬人死於三高慢性疾病、二○二三年占總死亡數三成，國人十大死因有五項相關，每年健保相關醫療支出高達一千七百億元，公私部門應協力合作降低慢性病及所造成的失能風險，目標二○三○年降低標準化死亡率三分之一。

另就大家關心的醫院壅塞議題，賴清德表示，政府已制定短期因應策略及中長期改革方向，要求行政部門「劍及履及、立刻執行」。

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研議調整給付 鼓勵醫院投入急重症

賴清德指出，針對醫院壅塞，短期透過各縣市衛生局加強督導、調度急診病床，持續強化各醫學中心院內病床調度，發揮緊急醫療網功能；中長程將加強落實醫療分級制度，研議調整健保給付，鼓勵更多醫院投入急重症照護。

中長期人力問題方面，政府會持續獎勵醫院增聘護理人力，也會研議調整健保給付；因應高齡化挑戰，也要推動到宅醫療、在宅急症照護，以及長照三．○與急性後期等照護，降低醫療機構的壓力。

據轉述，台灣護理學會理事長廖美南會中建議，護理人力不足應從夜班補貼政策納入ICU和急診護理人員、健保給付護理費標準調整、中階技術人員進駐醫院協助護理人員等三方面改革。

卓揆：規劃教考用合一補充護理人力

行政院長卓榮泰昨也表示，針對醫護人力充實，短期計畫方面，已請衛福部與各地方衛生單位共同協助；中長期計畫方面，與考試院就未來「教考用合一」平台做初步討論，希望各部會能共同加入，以便有更充足人力投入護理工作。

護理團體提6大訴求籲政府正視

不過，中華民國護理師護士公會全國聯合會理事長紀淑靜直言，衛福部的對策對基層護理人員幫助有限，因此提出六大訴求，包括「公務預算補助護理人員每月一萬元津貼、提升健保點值讓醫院能夠增加護理人員薪資及目標年薪百萬、提高急性病床住院護理費及居家護理費、推動急診在宅急症照護、將輔助人力如護理佐理員納入醫療機構設置規範、推動三班護病比立法」，呼籲政府正視護理人力危機，積極採取行動。

為留住護理人力，馬偕醫院總院長張文瀚分享今年推出「壅塞獎金」，當急診越壅塞、獎金就越高，每月最高可達五千元，補償護理人員額外負擔，護理人員的工作滿意度提升，壅塞時配合度也提高。

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