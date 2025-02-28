中國7軍工大學 我禁交流 工信部管轄 美已列制裁名單

為保護我國科研關鍵技術，教育部將把北京理工大學等中國「國防七子」學校（七所軍工大學），列入禁止交流合作黑名單。圖為七校之一的北京航空航天大學，以軍卡載運無人機自豪。（取自北京航空航天大學官網）

2025/02/28 05:30

〔記者林曉雲／台北報導〕為保護我國科研關鍵技術、學者及學子，繼禁止與中國廣州暨南大學、華僑大學及北京華文學院交流後，據悉，教育部將把北京理工大學等中國「國防七子」學校（七所軍工大學），列入禁止交流合作黑名單，此七校由中國工業和信息化部管轄，參與中共軍工、兵器、裝備、航天、電子信息等項目，以服務軍事及統戰為目的，美國已列為制裁名單。

國防7子 服務軍事、統戰為目的

七校原由中國人民解放軍國防科學技術委員會管轄，包括北京航空航天大學、北京理工大學、西北工業大學、南京航空航天大學、南京理工大學、哈爾濱工業大學、哈爾濱工程大學。

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美國司法部於二○一八年開啟中國行動計畫，商務部亦於二○二○年起，將包括國防七子在內共計十八所中國的大學列入制裁名單，避免科技被中國盜竊。日本有四十五所大學與中國七所軍工大學交流，引發尖端技術外流疑慮，日本的大學也據此調整。

此外，美國相關報告指出，中共派出數千名軍事科學家「出國學習」，使用如「國家重點實驗室」等中性標籤，掩蓋與中共軍方的隸屬關係。美國總統川普第一任執政即禁止與中共軍方有關學者及學生入境。

此七校雖是我教育部承認學歷對象，但近年已「嚴審」交流，教育部近日將發函明文禁止交流合作，再評估是否不承認學歷。

我國一名科研學者表示，他在國際學術研討會中多次遇過國防七子學者，還曾被北京理工大學學者「刻意接近」，中國軍工大學學者均負有軍事及統戰任務，假借交流名義而竊取對方成果或關鍵技術，回中國後均要上交業績報告，教育部明文禁止是保護我國科研及學子。

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