潭子雅潭路改善路面 年底全線完工

雅潭路「最後一哩」（崇德路到中山路），三月將動工改善路面，預計年底完工。 （記者歐素美攝）

2025/02/27 05:30

重新刨鋪、纜線下地、拆陸橋、拓寬人行道

〔記者歐素美／台中報導〕台中市潭子區雅潭路（崇德路到中山路）三月將動工改善路面，以提升行車安全與舒適度，預計年底完工；另外，環中東路「綠空廊道自行車跨橋工程」，日前完工開放，解決自行車與平面車輛爭道的困擾，讓潭子區交通再升級。

台中市養護工程處昨天辦理「潭子區雅潭路路面改善」施工前說明會指出，雅潭路是潭子區最重要的南北向道路之一，這次路面改善工程總經費八五三八萬元，將進行路面刨鋪、纜線下地、拆除人行陸橋及人行道拓寬等，採用高標準工法，確保道路耐用度，並優先在夜間施工，以降低對交通的影響，完工後可大幅提升行車品質，減少路面坑洞帶來的安全隱憂。

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第3期3月動工 優先夜間施工

立委楊瓊瓔表示，雅潭路連接大雅及潭子，全長六公里，自二○二一年起分四年投入約二．五億元進行路面改善工程，其中民族路到崇德路路況最差，優先改善；第二期是中清路到民族路；第三期「最後一哩路」是崇德路到中山路，預計三月開工、今年底完工。

環中東路闢綠空廊道 造福單車族

楊瓊瓔等人並與台中市府建設局長陳大田一起騎乘YouBike體驗環中東路的綠空廊道自行車跨橋。

陳大田表示，綠空廊道自行車跨橋位於台七十四號快速道路下方，全長四六五公尺，橋面寬四公尺，以無障礙坡道銜接，讓自行車族與行人能夠安全順暢通行，工程總經費七五○○萬元，楊瓊瓔立委爭取中央二千萬元補助，其餘市府自籌，上月底完工開放通行，讓車友不用繞道中山路，直行跨橋跨越台七十四線。

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